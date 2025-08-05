Ναΐμ Κάσεμ: Θα πλήξουμε το Ισραήλ αν επιτεθεί ξανά στον Λίβανο

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απείλησε άμεσα το Ισραήλ λέγοντας, σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, νωρίτερα σήμερα, ότι πύραυλοι θα εκτοξευθούν εναντίον του εάν επαναλάβει μιας ευρείας κλίμακας επίθεση στον Λίβανο.

Ο Κασέμ δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ, ο στρατός του Λιβάνου και ο λαός του Λιβάνου θα αμυνθούν σε περίπτωση που το Ισραήλ προχωρήσει σε μια «επιθετικότητα μεγάλης κλίμακας».

Μίλησε ενδεικτικά για ρίψη πυραύλων εντός του κράτους του Ισραήλ, προειδοποιώντας πως όλο το σύστημα ασφαλείας που έχει χτίσει εδώ και οκτώ μήνες θα καταρρεύσει μέσα σε μία ώρα.

Πηγή: skai.gr

