Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Εγκεντε διατύπωσε κατά την ομιλία του για το νέο έτος την επιθυμία για την ανεξαρτητοποίηση από την πρώην αποικιακή της δύναμη, τη Δανία, και την επιδίωξη της ενίσχυσης της συνεργασίας της με άλλες χώρες

«Είναι η ώρα να κάνουμε ένα βήμα και να διαμορφώσουμε το μέλλον μας, και σε σχέση με ποιους θέλουμε να συνεργασθούμε στενά και σε σχέση με το ποιοι θέλουμε να είναι οι εμπορικοί μας εταίροι» είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία για «απόκτηση και έλεγχο» της Γροιλανδίας.

Το κίνημα για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια και αυτό εν μέρει οφείλεται στις αποκαλύψεις για τη διαχείριση των υποθέσεων της Γροιλανδίας από τις αρχές της Δανίας κατά τον 20ό αιώνα. Ανάμεσά τους και η υπόθεση της αναγκαστικής επιβολής ελέγχου των γεννήσεων κατά τη δεκαετία του 1960.

Η Γροιλανδία υπήρξε αποικία της Δανίας μέχρι το 1953. Πλέον είναι αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας και το 2009 κέρδισε το δικαίωμα να επιδιώξει την ανεξαρτησία της με δημοψήφισμα. Το 2023, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παρουσίασε το σχέδιο του πρώτου της συντάγματος.

«Η ιστορία και η σημερινή κατάσταση έχουν δείξει ότι η συνεργασία μας με το Βασίλειο της Δανίας δεν έχει επιτύχει να δημιουργήσει συνθήκες ισότητας», δήλωσε ο Μούτε Εγκεντε.

«Ηρθε η ώρα για τη χώρα μας να κάνει το επόμενο βήμα. Όπως άλλες χώρες του κόσμου, πρέπει να εργασθούμε για να απομακρύνουμε τα εμπόδια για την συνεργασία - που μπορούμε να περιγράψουμε ως δεσμά της αποικιοκρατίας - και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός», είπε και πρόσθεσε ότι εναπόκειται στον λαό της Γροιλανδίας να αποφασίσει σχετικά με την ανεξαρτησία, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία.

Ενώ η πλειονότητα των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας υποστηρίζει την ανεξαρτησία, υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τον χρόνο και τις συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας έχει απορρίψει δύο φορές τις προσφορές του Τραμπ να αγοράσει το νησί, το 2019 και τον προηγούμενο χρόνο. «Η Γροιλανδία είναι δική μας. Δεν πωλούμαστε και δεν θα πωληθούμε ποτέ».

Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στον Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τον πλούτο της σε μεταλλεύματα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, η οικονομία της Γροιλανδίας είναι εύθραυστη και εξαρτάται από την αλιεία και τις ετήσιες επιχορηγήσεις της Δανίας.

Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν πριν από τις 6 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.