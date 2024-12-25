«Θέλουμε να αγοράσουμε τις ΗΠΑ»: Οι Δανοί τρολάρουν τον Τραμπ για τη Γροιλανδία

Οι Δανοί τρολάρουν τον Τραμπ για την επιθυμία του να αγοράσει τη Γροιλανδία... «Θέλουμε να αγοράσουμε τις ΗΠΑ» λένε στα κοινωνικά δίκτυα, με τα σχετικά μιμίδια και σχόλια να πέφτουν βροχή.



«Μετά την πρόταση του Ντόναλντ Τζέι Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία, η κυβέρνηση της Δανίας υπέβαλε αντιπρόταση για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι «η Δανία θα ενδιαφερόταν να αγοράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο σύνολό τους, με την εξαίρεση της κυβέρνησής τους." Εάν αυτή (η αγορά) πραγματοποιηθεί, η Δανία σχεδιάζει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ και στο εθνικό σύστημα υγείας».

«Η Δανία έχει δωρεάν σύστημα υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης. Η Δανία έχει μίνιμουμ μισθό 25 δολάρια την ώρα και οι Δανοί δουλεύουν 35 ώρες την εβδομάδα, είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» σημειώνεται ακόμα.

Η πρόταση του Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, την οποία έκανε για πρώτη φορά στην πρώτη του θητεία, απορρίφθηκε για δεύτερη φορά με παρόμοιο τρόπο.

Ο πρωθυπουργός της αυτόνομης επικράτειας της Δανίας, Mούτε Εγκέντε, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα: «Η Γροιλανδία είναι δική μας» και «δεν είμαστε προς πώληση και δεν θα είμαστε ποτέ προς πώληση».

Η δήλωση της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν –η οποία είχε χαρακτηρίσει ως «παράλογη» την πρόταση του Τραμπ στην πρώτη θητεία του ότι η Γροιλανδία θα μπορούσε να αγοραστεί- απηχούσε όσα δήλωσε ο Εγκέντε.

Πηγή: skai.gr

