Μυστήριο καλύπτεται γύρω από το θάνατο της 33χρονης Βρετανίδας Γκρέτα Μαρί Ότεσον και του 36χρονου Νοτιοαφρικανού αρραβωνιαστικού της Άρνο Ελς Κουίντον, που διέμεναν στο συγκρότημα στο Χάι Αν στην κεντρική επαρχία Κουάνγκ Ναμ.

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν από το προσωπικό σε ξεχωριστά δωμάτια σε μια τουριστική βίλα στο Βιετνάμ, ανακοίνωσε η αστυνομία στις 11.18 π.μ. στις 26 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το άψυχο σώμα της Ότεσον εντοπίστηκε στο κρεβάτι της στον πρώτο όροφο της βίλας, ενώ του Κουίντον βρέθηκε στην ίδια θέση αλλά σε άλλο δωμάτιο.

Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε δεν έδειξε να υπάρχουν σημάδια από τραύμα σε κάποιο σημείο του σώματος ή σημάδια βίας και δεν υπήρξαν επίσης σημάδια διάρρηξης, σύμφωνα με τον ιστότοπο VnExpress.

Και τα δύο θύματα είχαν εγγραφεί για μακροχρόνια προσωρινή διαμονή στην τουριστική βίλα από τις 4 Ιουλίου πέρυσι.

Οι ερευνητές παρατήρησαν την παρουσία πολλών χρησιμοποιημένων μπουκαλιών αλκοόλ στο σημείο.

Επαρχιακή Αστυνομία Quang Nam

Η Ότεσον ήταν διευθύντρια μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης και είχε εργαστεί στο παρελθόν στο Ντουμπάι, ενώ ο Κουίντον είχε εργαστεί ως baristas.

Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε την Πέμπτη: «Στηρίζουμε την οικογένεια μιας Βρετανίδας που πέθανε στο Βιετνάμ και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές».

Ο Dayle Visser, φίλος του Quinton, έγραψε στο X: «Αναπαύσου εν ειρήνη αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ που ήσουν πάντα ο σκληρός φίλος. Με έσωσες πολλές φορές. Ήσουν αληθινός και έζησες τη ζωή πιο σκληρά από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν ποτέ να ονειρευτούν. Σε αγαπώ και θα μου λείπεις πάντα».

