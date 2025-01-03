Η Γερμανία σχεδιάζει να επεκτείνει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για Σύρους υπηκόους που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

«Στο μέλλον, θέλουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα για όσους θέλουν να φύγουν οικειοθελώς» είπε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι θα δίνονται 200 ​​ευρώ για έξοδα ταξιδιού και 1.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδα σε κάθε ενήλικα που θέλει να φύγει από τη Γερμανία.

«Νομίζω ότι η κατάσταση είναι ακόμα πολύ ασαφής για μεγαλύτερες μετακινήσεις επιστροφής» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

