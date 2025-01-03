Λογαριασμός
Με 200€ για το ταξίδι και άλλα 1.000 για τα πρώτα έξοδα το Βερολίνο παρακινεί τους Σύρους να επιστρέψουν στη χώρα τους

Ανακοίνωση από το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας, το οποίο αυξάνει το ποσό για την επιστροφή των προσφύγων στη Συρία στο μέλλον

Συροι πρόσφυγες

Η Γερμανία σχεδιάζει να επεκτείνει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για Σύρους υπηκόους που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

«Στο μέλλον, θέλουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα για όσους θέλουν να φύγουν οικειοθελώς» είπε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι θα δίνονται 200 ​​ευρώ για έξοδα ταξιδιού και 1.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδα σε κάθε ενήλικα που θέλει να φύγει από τη Γερμανία.

«Νομίζω ότι η κατάσταση είναι ακόμα πολύ ασαφής για μεγαλύτερες μετακινήσεις επιστροφής» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

