Οι θεωρίες συνομωσίας για την ποινική δίωξη του Τραμπ και ο «ρόλος» του Τζορτζ Σόρος 

Η ιστορική ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει τη χειρότερη παραπληροφόρηση και τις αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με ειδικούς.

Στο στόχαστρο αυτών βρίσκεται ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος Τζορτζ Σόρος, εβραίος ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος είναι «κοκκινο πανί» για την αμερικανική και ευρωπαϊκή άκρα δεξιά.

Ο Σόρος χρηματοδοτεί εδώ και καιρό πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια και τη δημοκρατία, κάτι που τον έχει μετατρέψει σε «μπαμπούλα» για τις εξτρεμιστικές οργανώσεις και την πιο σκληρή φράξια του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ΗΠΑ.

Ήδη πριν από την εμφάνιση την 4η Απριλίου του Τραμπ ενώπιον του εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Άλβιν Μπραγκ - αφροαμερικανό, αιρετό του Δημοκρατικού κόμματος, που κατατάσσεται στην αριστερή του πτέρυγα - ο διάσημος επενδυτής κατηγορήθηκε από πως έχει στο τσεπάκι τον Μπρανγκ.

Πράγματι ο Τζορτζ Σόρος, που χρηματοδοτεί οργανώσεις που θεωρούνται προοδευτικές, είχε δωρίσει ένα εκατομμύριο δολάρια στην ένωση Color of Change, η οποία εργάζεται για να προωθήσει τη διαφοροποίηση του αμερικανικού δικαστικού συστήματος.

Η Color of Change υποστήριξε την προεκλογική εκστρατεία του κ. Μπραγκ για τη θέση του εισαγγελέα του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Εκλεγμένος στα τέλη του 2021, ο Άλβιν Μπραγκ ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2022 και προσπάθησε να θέσει σε εφαρμογή μεταρρυθμιστικό και προοδευτικό πρόγραμμα, ιδίως επιδιώκοντας να αποφεύγεται η επιβολή ποινών φυλάκισης για ήσσονα αδικήματα.

Η υποστήριξη του Σόρος, παρότι έμμεση, αρκούσε στον Ντόναλντ Τραμπ ώστε, χωρίς καμία απόδειξη για απευθείας σχέση, να κατηγορήσει τον εισαγγελέα ότι «επελέγη και χρηματοδοτήθηκε από τον Τζορτζ Σόρος».

Σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι υποστηρικτές του 45ου προέδρου των ΗΠΑ (2017-2021), επίσης δισεκατομμυριούχου, υπερθεμάτισαν: μέσω Twitter αφήνουν αιχμές περί του ότι ο Άλβιν Μπραγκ «υποστηρίχθηκε/χρηματοδοτήθηκε από τον Σόρος», όταν δεν αναγορεύουν τον επενδυτή σε «εισαγγελέα Σόρος».

