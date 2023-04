Ο Ιλον Μασκ άλλαξε και πάλι το λογότυπο του Twitter: «Το πρόβλημα λύθηκε»

Λίγες μέρες μετά τον σάλο με τον σκύλο του dogecoin, Doge και την επαναφορά του κλασσικού σήματος του Twitter, o Ιλον Μασκ αποφάσισε να αλλάξει και πάλι το λογότυπο της πλατφόρμας, με πιο… διακριτικό και νόμιμο τρόπο.

Αυτή τη φορά απλά αποφάσισε να αλλάξει χρώμα στο γράμμα w, και από γαλάζιο να γίνει λευκό. «Αφού είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε την υπογραφή ως Twitter και δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το "w", έτσι το βάψαμε με το χρώμα φόντου. Το πρόβλημα λύθηκε!» τουίταρε ο Μασκ, αναρτώντας και μια φωτογραφία από τα κεντρικά της πλατφόρμας.

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq