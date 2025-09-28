Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση έχει καταθέσει η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, κατά της 36χρονης podcaster Κάντας Όουεν, ακροδεξιά ινφλουένσερ και φωνή των πιο ακραίων οπαδών του MAGA κινήματος, η οποία διαδίδει τα τελευταία χρόνια ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας, ονόματι Ζαν-Μισέλ Τρονιέ - ο οποίος στην πραγματικότητα είναι αδελφός της 72χρονης Μπριζίτ.

Μάλιτσα, οι Μακρόν θα αναγκαστούν να υποβάλουν «φωτογραφικά» και «επιστημονικά» στοιχεία για να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς της Όουεν και να αποδείξουν αδιάσειστα ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα σε μια πρωτοφανή δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ.

Πώς όμως έφτασε η κατάσταση σε αυτό το σημείο;

Από αβάσιμη φήμη στο διαδίκτυο, σε μια από τις πιο προβεβλημένες και παράξενες δικαστικές υποθέσεις της εποχής

Μετά την πρώτη εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, άρχισαν οι θεωρίες συνομωσίες σχετικά με την σύζυγό του, Μπριζίτ, αλλά έμεναν σε χαμηλό, διαδικτυακό επίπεδο, κάτι σαν «ψίθυροι».

Ωστόσο, τα σχόλια ότι η Μπριζίτ Μακρόν ήταν τρανσέξουαλ άρχισαν να «εδραιώνονται» από μια «έρευνα» του 2021 που δημοσιεύτηκε σε ένα μικρό, ακροδεξιό περιοδικό που κατηγορήθηκε ότι προωθούσε τον αντισημιτισμό και τις θεωρίες συνωμοσίας, με τίτλο Faits et Documents (Γεγονότα & Έγγραφα).

Το άρθρο, που συνυπέγραψαν η αυτοαποκαλούμενη ανεξάρτητη δημοσιογράφος Natacha Rey και ο Xavier Poussard, πέρασε απαρατήρητο για κάποιο χρονικό διάστημα.

Αυτό συνέβη μέχρι που η Rey έδωσε μια συνέντευξη στο YouTube σχετικά με τις εικασίες της «πνευματικής μέντιουμ» Delphine Jégousse - γνωστή και ως Amandine Roy - σε ένα τετράωρο βίντεο που έγινε viral πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2022.

Στο βίντεο, η δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι είχε στοιχεία για τη φυλομετάβαση της Μπριζίτ Μακρόν, επικαλούμενη μια παλιά φωτογραφία της οικογένειας Τρογκνέ (πατρικό της Πρώτης Κυρίας), στην οποία ένα κοριτσάκι κάθεται στα γόνατα της μητέρας της.

Σύμφωνα με την Ρέι, το χαμογελαστό κοριτσάκι δεν είναι η Μπριζίτ, αλλά η ανιψιά της, Ναταλί Φαρσί - η οποία έμεινε ορφανή όταν η μεγαλύτερη αδερφή της Μπριζίτ, η Μέριβον, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Αντίθετα, αναγνώρισε το αγόρι με το καρό πουκάμισο στην αριστερή γωνία της φωτογραφίας ως τη μέλλουσα Πρώτη Κυρία και όχι τον αδερφό της, Ζαν-Μισέλ.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι τι αγόρι υποβλήθηκε σε επέμβαση αλλαγής φύλου στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε ηλικία 30 ετών.

Το έναυσμα της δημοσιογράφου για να ερευνήσει το παρελθόν της Μπριζίτ Μακρόν ήταν η «σωματική διάπλαση» της, ισχυριζόμενη ότι οι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών χειρουργών, «συμφωνούν όλοι μαζί μου ότι (η Μπριζίτ Μακρόν) είναι τρανσέξουαλ».

Η γέννηση της Μπριζίτ Μακρόν καταγράφηκε στις 13 Απριλίου 1953 στην καθημερινή εφημερίδα Courrier Picard. Ωστόσο, το περιοδικό Faits et Documents ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι του Ελιζέ «δεν μπόρεσαν να παράσχουν μια φωτογραφία της Μπριζίτ ως παιδί».

Παρόλα αυτά, η Daily Mail βρήκε πολλές αποδείξεις σε αξιόπιστες γαλλικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της επτάχρονης Μπριζίτ να παίρνει την πρώτη της Θεία Κοινωνία, μια φωτογραφίας της να παίζει στον κήπο του σπιτιού της, καθώς και ντυμένη νύφη, την ημέρα του γάμου της με τον πρώτο (εκλιπόντα) σύζυγό της.

Η Μπριζίτ στον γάμο της με τον Αντρέ-Λουί Οζιέρ, τον Ιούνιο του 1974. Ο Οζιέρ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2019 σε ηλικία 69 ετών

Το 2024, η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον δύο γυναικών, οι οποίες αρχικά καταδικάστηκαν σε πρόστιμα και αποζημιώσεις, αν και στη συνέχεια αθωώθηκαν από το Εφετείο, αναγκάζοντας την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να προσφύγει στο ανώτατο εφετείο.

Η υπόθεση θα μπορούσε να σταματήσει εκεί αλλά τότε εμφανίστηκε η Κάντας Όουενς.

Η διάσημη Αμερικανίδα μπλόγκερ τον Μάρτιο του 2024 αναδημοσίευσε και έκανε viral το βίντεο με τη θεωρία συνωμοσίας ότι η Μπριζίτ Μακρόν «γεννήθηκε άνδρας».

Μάλιστα, εκμεταλλευόμενη την επιτυχία της, τον Ιανουάριο του 2025 δημιούργησε μία σειρά βίντεο - «ντοκιμαντέρ» με τίτλο "Becoming Brigitte", τα οποία είχαν παγκόσμια απήχηση.

Η Όουενς πουλούσε ακόμα και «χιουμοριστικά» μπλουζάκια που απεικόνιζαν την Μπριζίτ στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME ως «Άνδρας της Χρονιάς».

Τελικά, η υπομονή των Μακρόν εξαντλήθηκε.

Στις 23 Ιουλίου 2025, το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση εναντίον της 36χρονης διαδικτυακής περσόνας, κατηγορώντας την ότι διαδίδει «αλλόκοτες, δυσφημιστικές και απίθανες φαντασιώσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.