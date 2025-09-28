Τραμπ: Στην τελική ευθεία οι συνομιλίες για τη Γάζα - Πιθανή συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ημέρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται στην τελική τους φάση και εξέφρασε την αισιοδοξία πως μια συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Όπως σημειώνει το Axioς, πρόκειται για την πιο σημαντική μέχρι σήμερα προσπάθεια να δοθεί τέλος στον πόλεμο, στον οποίο έχουν σκοτωθεί πάνω από 66.000 Παλαιστίνιοι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία για αυτό, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο».

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Νετανιάχου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το σχέδιο δεν στοχεύει μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και στο άνοιγμα του δρόμου για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη. «Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή», είπε. «Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

Σύμφωνα με τον Ραβίντ στο Channel 12, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία στη συνάντηση της Δευτέρας και να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα ή την επόμενη.

Την Κυριακή, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών ΗΠΑ - Ισραήλ γύρω από το σχέδιο.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας ότι ο Ισραηλινός ηγέτης στηρίζει το σχέδιο, αν και η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως. Στη διαδικασία συμμετέχουν και αρκετές αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες επιδιώκουν αλλαγές στο κείμενο του αμερικανικού σχεδίου κατά τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων πέντε ημερών, σύμφωνα με το Axioς.

Οι κύριες διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ επικεντρώνονται σε δύο σημεία: στην πρόβλεψη για τον αφοπλισμό της Χαμάς, που το Ισραήλ θέλει να είναι πιο αυστηρή και δεσμευτική, και στον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα.

Διαφωνίες για τον ρόλο της παλαιστινιακής Αρχής

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ, τονίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις για το αμερικανικό σχέδιο βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το «σχέδιο 21 σημείων» σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες. Το κείμενο εκπονήθηκε από τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, σε συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, και συνδυάζει προτάσεις που συζητήθηκαν τον τελευταίο χρόνο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Γαλλία και η Βρετανία.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστήριξε την Κυριακή ότι δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους μεσολαβητές τους Κατάρ και της Αιγύπτου, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες έχουν παγώσει μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της στην Ντόχα πριν από τρεις εβδομάδες. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι παραμένει έτοιμη να εξετάσει «οποιαδήποτε πρόταση λάβει από τους μεσολαβητές με θετικό και υπεύθυνο πνεύμα, με τρόπο που θα διαφυλάσσει τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Κατάρ και άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες έχουν ενημερώσει τις τελευταίες ημέρες τη Χαμάς για την πρόοδο των συνομιλιών, εκτιμώντας πως η οργάνωση θα εμφανιστεί έτοιμη να αποδεχθεί την πρόταση.

Βασικές αρχές του σχεδίου:

Άμεση απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων μέσα σε 48 ώρες από την εκεχειρία.

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Απελευθέρωση περίπου 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ισόβια για φόνους Ισραηλινών και περίπου 2.000 κρατουμένων από τη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου.

Μεταπολεμικό σχέδιο διακυβέρνησης χωρίς τη Χαμάς, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα διεθνές και αραβικό συμβούλιο με έναν εκπρόσωπο της Παλαιστινιακής Αρχής και μια τεχνοκρατική κυβέρνηση ανεξάρτητων Παλαιστινίων στη Γάζα.

Μία δύναμη ασφαλείας με Παλαιστινίους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της Γάζας.

Μερική συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στον νέο μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα.

Αφοπλισμός της Χαμάς και αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας.

Αμνηστία σε μέλη της Χαμάς που αποκηρύσσουν τη βία και ασφαλής έξοδος για όσους δεν το πράξουν.

Δέσμευση του Ισραήλ ότι δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ούτε τμήματα της Γάζας.

Δέσμευση του Ισραήλ ότι δεν θα επιτεθεί ξανά στο Κατάρ στο μέλλον.

Δημιουργία αξιόπιστου δρόμου προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, υπό την προϋπόθεση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.



