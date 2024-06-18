Μπουρκίνα Φάσο: Παρακλάδι της Αλ Κάιντα πίσω από το μακελειό σε στρατιωτική θέση

Η Οργάνωση Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), η οποία ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση που διαπράχθηκε την 11η Ιουνίου και —κατ’ αυτήν— είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πάνω από εκατό» στρατιωτικοί στη Μανσιλά, στην Μπουρκίνα Φάσο, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το SITE Intelligence Group, κέντρο ειδικευμένο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας των τζιχαντιστών στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την ΟΥΙΜ, μαχητές της οργάνωσης επιτέθηκαν την περασμένη Τρίτη «σε στρατιωτική θέση» στη Μανσιλά, «σκότωσαν 107 στρατιώτες και κατέλαβαν την εγκατάσταση».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τράβηξαν οι τζιχαντιστές εικονίζουν μάχες να μαίνονται σε στρατιωτική βάση, δεκάδες όπλα και πυρομαχικά που έπεσαν στα χέρια τους και τουλάχιστον επτά αιχμαλώτους στρατιωτικούς.

Αν ο απολογισμός της επίθεσης αυτής επαληθευτεί, θα πρόκειται για μια από τις πιο αιματηρές ενέργειες στο κράτος του Σαχέλ το οποίο, όπως και οι γειτονικές χώρες, ο Νίγηρας και το Μαλί, δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει το κύμα επιθέσεων τζιχαντιστικών παρατάξεων που ορκίζονται πίστη είτε στο Ισλαμικό Κράτος είτε στην Αλ Κάιντα.

Ένωση φοιτητών στη Μανσιλά ανέφερε πως ένοπλοι «κατέλαβαν εξ εφόδου» βάση του στρατού, «τα σπίτια μας, εμπορικά καταστήματα» και εγκαταστάσεις κρατικών θεσμών, κάνοντας λόγο για «νεκρούς» και «αγνοούμενους», ανάμεσά τους «πατέρες, μητέρες, αδελφούς και αδελφές μας», καλώντας τις αρχές να «αποκαταστήσουν την ειρήνη».

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού καθεστώτος στην Μπουρκίνα Φάσο δεν απάντησε όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του για να ζητήσει σχόλιο για την πληροφορία αυτή. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας στο κράτος του Σαχέλ περιορίστηκε να επιβεβαιώσει μόνο ότι διαπράχθηκε επίθεση, χωρίς να δώσει κανέναν απολογισμό.

Χιλιάδες νεκροί τα τελευταία 10 χρόνια

Η δράση των τζιχαντιστών έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 20.000 ανθρώπους κι έχει εκτοπίσει πάνω από δύο εκατομμύρια άλλους μόνο στην Μπουρκίνα Φάσο από το 2015.

Την Παρασκευή, ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας της Μπουρκίνα Φάσο εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή να δίνει αίμα στην πρωτεύουσα Ουαγκαντούγκου, έπειτα από δυο ημέρες αβεβαιότητας, μετά την πτώση οβίδας στην αυλή των εγκαταστάσεων της κρατικής τηλεόρασης, πολύ κοντά στην προεδρία.

Ο λοχαγός Ιμπραήμ Τραορέ, στην εξουσία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Σεπτεμβρίου του 2022, δεν είχε εκφραστεί δημόσια έπειτα από το πλήγμα αυτό.

Χθες η προεδρία ανήρτησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα με το οποίο εύχεται ευτυχισμένο Έιντ αλ Άντχα στους μουσουλμάνους, συνοδευόμενο από φωτογραφία του λοχαγού Τραορέ προσευχόμενου.

Οι αρχές στη χώρα της Αφρικής διαβεβαιώνουν συχνά πως σημειώνουν νίκες στην αντιτζιχαντιστική εκστρατεία που διεξάγουν, όμως οι επιθέσεις συνεχίζονται και τμήμα της επικράτειας παραμένει εκτός ελέγχου του στρατού.

