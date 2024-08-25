Λογαριασμός
Μπορέλ: Υποστηρίζω τον πρωθυπουργό του Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου

Τι είναι το ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ την εφαρμογή του οποίου στηρίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ

Λίβανος

Τον πρωθυπουργό του Λιβάνου υποστήριξε ως προς την έκκληση του για την άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ με ανάρτησή του στο Χ, ο Ζοζέπ Μπορέλ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικά ανέφερε ότι:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο επικινδυνότητας, για την περιοχή και όχι μόνο. Υποστηρίζω την έκκληση του Πρωθυπουργού του Λιβάνου Mikati για την άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ, εκτός από την αναγκαία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου».

Τι είναι το ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ

Το ψήφισμα 1701, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας το 2006, αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου εκείνης της χρονιάς μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Καλεί για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο και τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης. 

