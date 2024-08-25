Μπορέλ: Υποστηρίζω τον πρωθυπουργό του Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου

Τον πρωθυπουργό του Λιβάνου υποστήριξε ως προς την έκκληση του για την άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ με ανάρτησή του στο Χ, ο Ζοζέπ Μπορέλ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικά ανέφερε ότι:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο επικινδυνότητας, για την περιοχή και όχι μόνο. Υποστηρίζω την έκκληση του Πρωθυπουργού του Λιβάνου Mikati για την άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ, εκτός από την αναγκαία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου».

The situation in the Middle East has reached a critical level of dangerosity, for the region and beyond.



I support Lebanon PM Mikati call for the immediate application of UNSCR 1701, in addition to the much-needed ceasefire in Gaza, to conjure the risk of a full blown war. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 25, 2024

Τι είναι το ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ

Το ψήφισμα 1701, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας το 2006, αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου εκείνης της χρονιάς μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Καλεί για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο και τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

