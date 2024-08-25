Διπλωματικές πηγές: Ισραήλ και Χεζμπολάχ δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση 

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ που εδρεύει στον Λίβανο αντάλλαξαν μηνύματα μέσω ενδιάμεσων για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση μετά από μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο αντιπάλων τους τελευταίους 10 μήνες, δήλωσαν δύο διπλωμάτες στο Reuters.

Το κύριο μήνυμα ήταν ότι και οι δύο πλευρές θεώρησαν ότι η έντονη ανταλλαγή βομβαρδισμών της Κυριακής «έγινε» και ότι καμία πλευρά δεν θέλει πόλεμο πλήρους κλίμακας, είπε ένας διπλωμάτης. Οι διπλωμάτες μίλησαν υπό τον όρο ότι δεν κατονομάζονται.

Υπενθυμίζεται ότι με κομμένη την ανάσα η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά το πρωινό χτύπημα της Χεζμπολάχ με εκατοντάδες πυραύλους και drones στο βόρειο Ισραήλ, το οποίο απάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο.

