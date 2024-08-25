Η απάντηση της Χεζμπολάχ, στη δολοφονία του ανώτατου διοικητή της Φουάντ Σουκρ καθυστέρησε για διάφορους λόγους, όπως αυτόν της μαζικής στρατιωτικής κινητοποίησης του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ενώ η κατάσταση θα αξιολογηθεί και αν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, θα υπάρξει και άλλη απάντηση.

Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε τηλεοπτική ομιλία, που μεταφράστηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο ηγέτης του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα ανακοίνωσε ότι το κόμμα του στόχευσε βάση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, 110 χλμ. εντός του ισραηλινού εδάφους και σε απόσταση 1,5 χλμ. από το Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επίθεσης που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί εναντίον του Ισραήλ.

Ο "βασικός στόχος της επιχείρησης" ήταν "η βάση του Γκλιλότ", η μεγαλύτερη ισραηλινή βάση πληροφοριών του στρατού, 110 χλμ. από τα σύνορα", δήλωσε ο Χασάν Νασράλα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του ομιλίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ψευδείς οι ισχυρισμοί του Ισραήλ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αρνήθηκε τους "ψευδείς ισχυρισμούς" του Ισραήλ ότι ο στρατός του κατέστρεψε σήμερα "χιλιάδες ράμπες εκτόξευσης ρουκετών" στον Λίβανο και "αναχαίτισε χιλιάδες ρουκέτες".

"Οι δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η αντίσταση επρόκειτο να εκτοξεύσει 8.000 ή 6.000 ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι (το Ισραήλ, σ.σ.) το απέτρεψε, είναι ψευδείς ισχυρισμοί", δήλωσε ο Χασάν Νασράλα, προσθέτοντας ότι μόνο "δεκάδες ράμπες καταστράφηκαν". Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι εκτόξευσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες προς το Ισραήλ.

Δεν στοχεύσαμε αστικές περιοχές ή ισραηλινές υποδομές - Αυτό δεν αποκλείεται όμως στο μέλλον

Ο Νασράλα δήλωσε επίσης ότι η σιιτική οργάνωση αποφάσισε να μην απαντήσει στη δολοφονία του ανώτατου διοικητή της στοχοθετώντας αστικές περιοχές ή ισραηλινές υποδομές.

Θελήσαμε να στοχοθετήσουμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Τελ Αβίβ. Αποφασίσαμε να στοχοθετήσουμε βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού όπου λειτουργεί ισραηλινή μονάδα παρακολούθησης. Στείλαμε ρουκέτες Κατιούσα για να αποσπάσουν την προσοχή του Σιδηρού Θόλου και άλλων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας ώστε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να διεισδύσουν στον ισραηλινό εναέριο χώρο, δήλωσε ο Νασράλα.

Για πρώτη φορά στείλαμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ από την περιοχή Μπεκάα. Εκτοξεύσαμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη τόσο από τα νότια όσο και από τα βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Η Χεζμπολάχ δεν είχε κανένα σχέδιο να πλήξει στόχους στο Τελ Αβίβ, εκ των οποίων το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας. Δεν είχαμε πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε σήμερα πυραύλους ακριβείας, αλλά ίσως τους χρησιμοποιήσουμε στο εγγύς μέλλον, πρόσθεσε.

Αν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, θα απαντήσουμε και άλλη φορά

Κανένας από τους στρατηγικούς μας πυραύλους ακριβείας δεν υπέστη ζημιές κατά τις ισραηλινές επιδρομές. Ο ισραηλινός στρατός άρχισε τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Λιβάνου 30 λεπτά πριν από την επιχείρησή μας, αλλά οι περιοχές που αποτέλεσαν στόχο δεν είχαν καμιά σχέση με την επιχείρηση. Η στρατιωτική μας επιχείρηση ολοκληρώθηκε όπως είχε σχεδιαστεί, με ακρίβεια. Θα αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της σημερινής επιχείρησης, αν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, θα απαντήσουμε και άλλη φορά, τόνισε ο Νασράλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.