Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ψήφισε την Τρίτη -σχεδόν ομόφωνα, με 427-1 ψήφους- υπέρ της δημοσιοποίησης περισσότερων αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η νομοθεσία πλέον παραπέμπεται για ψηφοφορία στο σώμα της Γερουσίας, ώστε να ψηφιστεί και από τα δύο σώματα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε με 427 ψήφους υπέρ και 1 κατά το νομοσχέδιο, με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα να είναι το μόνο μέλος που καταψήφισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εγκαλούνταν τους τελευταίους μήνες για τη στενή σχέση του με τον Έπσταϊν, τη διάρκειά της και για την απροθυμία του να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις. Το ζήτημα διατάραξε τις σχέσεις του προέδρου με κάποιους από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του.

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα προέβη σε αλλαγή πλεύσης για το επίμαχο θέμα, εγκαταλείποντας την αντίθεσή του στη δημοσιοποίηση των αρχείων: «Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πρέπει να ψηφίσουν για την αποκάλυψη των αρχείων του Επσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», έγραψε την Κυριακή στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημείωσε ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο εάν το εγκρίνει το Κογκρέσο, αφού επί μήνες χαρακτήριζε το θέμα «δημοκρατική φάρσα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.