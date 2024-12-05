Μπλίνκεν κατά Λαβρόφ: «Διαδίδει τσουνάμι παραπληροφόρησης»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επέπληξε τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγορώντας τον ότι διαδίδει «τσουνάμι παραπληροφόρησης» και κατηγορώντας τη Μόσχα ότι ευθύνεται για την κλιμάκωση στην Ουκρανία.

«Λυπάμαι που ο συνάδελφός μας, ο κ. Λαβρόφ, αποχώρησε από την αίθουσα, μη δίνοντάς μου την ευκαιρία από ευγένεια να μας ακούσει όπως κι εμείς τον ακούσαμε. Και βέβαια, ο Ρώσος συνάδελφός μας είναι πολύ χαρισματικός για να πνίξει τους ακροατές σε ένα τσουνάμι παραπληροφόρησης», είπε ο κ. Μπλίνκεν απευθυνόμενος στην υπουργική σύνοδο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη που διεξάγεται στη Μάλτα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε επίσης έντονα «την καταστολή» στη Γεωργία «αυτών οι οποίοι καλούν τη χώρα τους να παραμείνει στον δρόμο των στενών σχέσεων με την Ευρώπη».

«Υποστηρίζουμε το δικαίωμα στις ειρηνικές διαδηλώσεις και καταδικάζουμε την καταστολή εκείνων που ζητούν η χώρα τους να παραμείνει στον δρόμο των στενών σχέσεων με την Ευρώπη, ιδιαίτερα τις επιθέσεις και τις συλλήψεις δημοσιογράφων», είπε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

