Μοχάμεντ: Το πιο δημοφιλές όνομα για αγόρια στη Βρετανία

Ανακοινώθηκαν και φέτος από την εθνική στατιστική υπηρεσία της Βρετανίας(ONS) τα πιο δημοφιλή ονόματα για μωρά στην Αγγλία και την Ουαλία για το 2023.

Παραμερίζοντας από την πρώτη θέση το Νόα, που ήταν το κορυφαίο, το δημοφιλέστερο όνομα που δόθηκε το 2023 σε αγόρια δεν είναι καν... αγγλικό.

Το «Μοχάμεντ» (ή Μουχάμαντ, Muhammad ) αναδείχθηκε πρώτο στη λίστα ονοματοδοσίας του ONS για αγόρια, ενώ το 2022 βρισκόταν στη δεύτερη θέση

Το Όλιβερ αντικατέστησε το Τζορτζ ως το τρίτο δημοφιλέστερο.

Για τα κοριτσάκια, τα τρία δημοφιλέστερα ονόματα ήταν το 2023 τα Ολίβια, Αμέλια και Άιλα, όπως και την προηγούμενη χρονιά.

Η εθνική στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο κόσμος των διασημοτήτων φαίνεται πως έχει επηρεάσει την αύξηση της δημοτικότητας μερικών ονομάτων, φέρνοντας ως παράδειγμα τα μωρά που ονομάσθηκαν Ρέιν και Σεντ, όπως αυτά της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ, καθώς και την αύξηση αυτών που φέρουν ονόματα μουσικών της ποπ, όπως η Μπίλι Άιλις.

Εντούτοις, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα ονόματα μελών της βασιλικής οικογένειας, όπως Τσαρλς, Τζορτζ και Χάρι, καθίστανται λιγότερο δημοφιλή.

