«Δεν είμαι ιδιαίτερα θαραλλέα» απαντά η viral Νοτιοκορεάτισσα που άρπαξε το όπλο στρατιώτη

Η εκπρόσωπος κόμματος στη Νότια Κορέα που φαίνεται σε πλάνα να έρχεται σε αντιπαράθεση με ένοπλο στρατιώτη και να του παίρνει το όπλο σε ένα βίντεο που έγινε viral ως σύμβολο αντίστασης κατά του στρατιωτικού νόμου που είχε μόλις κηρυχθεί στη χώρα, ανέφερε σε δηλώσεις της πως δεν είναι ιδιαίτερα θαρραλέα.

Ο πρόεδρος Γιουν Σοκ Γελ υποχρεώθηκε να ανακαλέσει το μέτρο αυτή την εβδομάδα αφού 190 βουλευτές αψήφησαν τους ένοπλους στρατιώτες και απέρριψαν τον στρατιωτικό νόμο. Οπτικό υλικό που δείχνει τους συμβούλους των βουλευτών να έρχονται σε αντιπαράθεση με τους στρατιώτες και να προσπαθούν να τους αποτρέψουν από το να εισέλθουν στο κεντρικό κτίριο έχει γίνει σύμβολο της δημόσιας απόρριψης της απόπειρας επιβολής στρατιωτικού νόμου.

Οι εικόνες που έδειχναν την 35χρονη Αν Γκουί-ριεόνγκ, πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια η οποία εκτελεί χρέη εκπροσώπου του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος, να έρχεται στα χέρια με τον στρατιώτη και να του τραβάει το όπλο, έγιναν viral.

Oh 𝐀𝐇𝐍 𝐆𝐖𝐈 𝐑𝐘𝐄𝐎𝐍𝐆… I love this DIVA! She came to slayyyy! Her bravery was unmatched!! She fearlessly seized the soldier’s gun, attempting to snatch it with unwavering determination, showing not a trace of hesitation. Such a KWEEN! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nLjcC1TZUm — Nelson Adrian (@nelsonnadrian) December 4, 2024

«Το μοναδικό που σκεφτόμουν είναι ότι έπρεπε απλώς να τους σταματήσω. Τους έσπρωξα μακριά, τους απώθησα και έκανα ό,τι μπορούσα», είπε σήμερα στο Reuters η γυναίκα αυτή.

«Πολλοί άνθρωποι μάχονταν κατά των στρατιωτών και έτσι σκέφτηκα ότι και εγώ πρέπει να τους σταματήσω», σημείωσε.

Καθώς οι βουλευτές συγκεντρώνονταν την Τρίτη οι σύμβουλοί τους μπλόκαραν τις εισόδους με έπιπλα, σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες και έριχναν στους στρατιώτες αφρό με τους πυροσβεστήρες.

Μόλις 2,5 ώρες αφότου ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε στρατιωτικό νόμο, 190 βουλευτές εισήλθαν στο κτίριο του κοινοβουλίου και ομόφωνα καταψήφισαν το μέτρο.

«Φύγετε! Δεν ντρέπεστε;», ακούγεται σε ένα απόσπασμα να φωνάζει η Αν σε έναν στρατιώτη και μετά αρπάζει το όπλο του και εκείνος οπισθοχωρεί.

Ερωτηθείσα αν γνώριζε ότι θα συγκέντρωνε τόσο μεγάλη προσοχή η Αν απάντησε: «Υπήρχαν πολύ πιο θαρραλέοι από εμένα άνθρωποι που εναντιώθηκαν στους στρατιώτες. Υπήρχαν άνθρωποι που κατάφεραν ακόμη και να σταματήσουν τα τεθωρακισμένα οχήματα που βρίσκονταν έξω από τη Βουλή. Επομένως, δεν νομίζω ότι οι ενέργειές μου ήταν ιδιαίτερες», είπε η Αν.

Ο διοικητής των στρατιωτών που κλήθηκαν να επιβάλουν στρατιωτικό νόμο είπε σήμερα ότι δεν είχε πρόθεση να απειλήσει τους πολίτες με όπλα.

Ο υφυπουργός Άμυνας της χώρας από την πλευρά του δήλωσε ότι δεν δόθηκαν στους στρατιώτες αληθινές σφαίρες.

Βουλευτές της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης σχεδιάζουν να ψηφίσουν αυτό το σαββατοκύριακο για την καθαίρεση του προέδρου.

«Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν ήδη καθαιρέσει ψυχολογικά τον Γιουν Σοκ Γελ. Ποιος μπορεί να εμπιστευθεί έναν πρόεδρο που κηρύττει στρατιωτικό νόμο σχεδόν σαν παιδί που παίζει ή να εμπιστευτεί το έθνος σε μια τέτοια ηγεσία;», διερωτάται η Αν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

