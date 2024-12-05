Το Κατάρ αναλαμβάνει και πάλι ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς για μια κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή με γνώση των συζητήσεων, ύστερα από την προσωρινή αναστολή του μεσολαβητικού του ρόλου στη σύγκρουση.

Το Κατάρ «αναλαμβάνει και πάλι τη μεσολάβηση» δήλωσε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των συζητήσεων, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για πιθανές συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων.

Το Κατάρ, όπως οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος, πραγματοποιεί εδώ και μήνες άκαρπες διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση πυρός στη Γάζα ύστερα από έναν χρόνο και πλέον πολέμου, ωστόσο το Εμιράτο του Κόλπου ανέστειλε στις αρχές Νοεμβρίου τη μεσολάβησή του, κατηγορώντας το Ισραήλ και τη Χαμάς ότι δεν καταδεικνύουν «βούληση και σοβαρότητα».

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι το «τίμημα θα είναι τεράστιο» για τις παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας εάν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν πριν εκείνος αναλάβει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να στηρίξει ιδιαίτερα το Ισραήλ κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και διόρισε τον Μάικ Χάκαμπι, πρώην κυβερνήτη του Άρκανσο και πρώην πάστορα, μέγα υποστηρικτή των κύκλων του εποικισμού των παλαιστινιακών εδαφών, πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε προχθές, Τρίτη, τον Τραμπ για την «ισχυρή του δήλωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

