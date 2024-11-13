Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να δεχθεί "πραγματικές και παρατεταμένες" ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα.

"Θα πρέπει να δούμε πραγματικές και παρατεταμένες παύσεις σε μεγάλα τμήματα της Γάζας... ώστε η βοήθεια να μπορέσει να φθάσει στους ανθρώπους που τη χρειάζονται", δήλωσε στους δημοσιογράφους στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ έλαβε μέτρα απέναντι στην καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Οι προκλήσεις είναι τεράστιες από αυτή την άποψη, όμως είδαμε επίσης πραγματικές λύσεις", πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ανθρωπιστικές εκεχειρίες που συνόδευσαν την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας στη Γάζα. Όμως, πρόσθεσε, αυτό που κατέστησε επιτυχή αυτή την εκστρατεία είναι το γεγονός ότι είχαμε "παρατεταμένες παύσεις στη διάρκεια ημερών, όχι μόνο ωρών, όπως είναι η περίπτωση τώρα".

Είναι "απαραίτητο" τα μέτρα που θα ληφθούν να "τεθούν συνολικά σε εφαρμογή και πρέπει να έχουν διάρκεια ώστε να τους επιτρέψουμε να έχουν αποτέλεσμα", υπογράμμισε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι άνοιξε ένα νέο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας που είχαν ορίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για την αύξηση της βοήθειας αυτής.

Σε επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, οι αμερικανικές αρχές είχαν απευθύνει σειρά απαιτήσεων στο Ισραήλ προκειμένου να αυξηθεί η βοήθεια, δίνοντάς του προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να ανταποκριθεί.

Αναφερόμενος σε άλλους τομείς όπου το Ισραήλ δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν είπε πως το Ισραήλ θα πρέπει να ανακαλέσει τις εντολές απομάκρυνσης ώστε οι εκτοπισμένοι από τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού να επιστρέψουν στις εστίες τους, και να επαναληφθεί η εμπορική μεταφορά αγαθών προς τη Γάζα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε πως το Ισραήλ "πέτυχε τους στόχους τους οποίους είχε θέσει" αφαιρώντας την ηγεσία της Χαμάς και διασφαλίζοντας πως η οργάνωση δεν μπορεί να εξαπολύσει άλλη μία μαζική επίθεση. "Αυτή θα πρέπει να είναι η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος", είπε.

"Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει", είπε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, "έτσι ώστε αν το Ισραήλ αποφασίσει να τελειώσει τον πόλεμο και βρούμε έναν τρόπο να βγάλουμε τους ομήρους [από τη Λωρίδα της Γάζας], να έχουμε επίσης ένα σαφές σχέδιο έτσι ώστε το Ισραήλ να μπορεί να βγει από τη Γάζα και να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν ξαναμπαίνει μέσα", είπε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

