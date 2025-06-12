Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον προκάλεσε ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, αφού σκόνταξε πριν από μια εκδήλωση βιβλίου στη Νέα Υόρκη.

Ο Κλίντον, 78 ετών, χρειάστηκε να πιαστεί από έναν στύλο προκειμένου να κρατηθεί όρθιος έξω από το πολιτιστικό κέντρο 92NY στο Μανχάταν, όπου γινόταν η εκδήλωση, όπως έδειξε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Το αριστερό πόδι του 42ου προέδρου λύγισε αμέσως καθώς πάτησε το πόδι του στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να σκοντάψει.

Ωστόσο, κανείς γύρω του, συμπεριλαμβανομένων των πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας, δεν φάνηκε να ανησυχεί τόσο πολύ.

Στη συνέχεια, ο Κλίντον κατευθύνθηκε αργά προς τους αιτούντες αυτόγραφα, όπου η σύζυγός του, Χίλαρι, υπέγραφε ήδη μερικά.

Το βάδισμα και η φυσική εμφάνιση του πρώην προέδρου σόκαρε πολλούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει η New York Post.

«Ο Μπιλ με δυσκολία περπατάει», έγραψε ο συντηρητικός αρθρογράφος Μπαζ Πάτερσον στο Χ.

«Ο Μπιλ Κλίντον δεν φαίνεται καλά», έγραψε στο Twitter ο Τέξας Πάτριοτ.

Η σύγκριση με τον Μπάιντεν

Ορισμένοι χρήστες του X συνέκριναν τη σωματική παρακμή του Κλίντον με εκείνη του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Ο Μπιλ Κλίντον αρχίζει να παραπατάει σαν τον Τζο Μπάιντεν», έγραψε ένας ακόλουθος στο Twitter.

Κάποιος άλλος περιέγραψε τον πρώην πρόεδρο ως «πολύ σαν τον Μπάιντεν - ασταθής, νυσταγμένος».

Ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε ότι ο Κλίντον φαινόταν να βρίσκεται σε «προφανώς εύθραυστη κατάσταση».

Bill and Hillary Clinton spotted in New York City for the launch of their new book "The First Gentleman." pic.twitter.com/t6nH3sUbkE — Liberacrat™️ (@Liberacrat) June 11, 2025

Πηγή: skai.gr

