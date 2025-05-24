Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρευρέθηκε την Παρασκευή στην τελετή αποφοίτησης του εγγονού του από το λύκειο, σηματοδοτώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση από τότε που ανακοίνωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσαν στο Instagram η πρώην πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν και η κόρη του πρώην προέδρου, Άσλεϊ Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος και η πρώην πρώτη κυρία εμφανίστηκαν μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας για να γιορτάσουν την αποφοίτηση του Ρόμπερτ Χάντερ Μπάιντεν Β' από το σχολείο Salisbury στο Σόλσμπερι του Κονέκτικατ.

Ashley Biden via ig pic.twitter.com/Eozeb53uRR — drimarquesmanu (@drimarquesmanu) May 23, 2025

Μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Τζιλ Μπάιντεν περιείχε τη λεζάντα: «Περήφανοι γιαγιά και παππούς! Συγχαρητήρια Χάντερ — είμαστε τόσο περήφανοι για σένα».

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Άσλεϊ Μπάιντεν αργότερα την Παρασκευή, φαινόταν ότι ο πρώην πρόεδρος είχε επίσης εντοπιστεί στο αεροδρόμιο, αν και δεν είναι σαφές σε ποιο αεροδρόμιο φωτογραφήθηκε.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, με το προσωπικό του γραφείο να αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξετάστηκε για νέο εύρημα οζιδίου του προστάτη, αφού εμφάνισε αυξανόμενα ουρολογικά συμπτώματα. Την Παρασκευή διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, που χαρακτηρίζεται από βαθμολογία Gleason 9 (Ομάδα Βαθμού 5) με μετάσταση στα οστά».

Την Τρίτη, το γραφείο του εξέδωσε μια δεύτερη ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δεν είχε ποτέ διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη πριν από την περασμένη εβδομάδα. Η δήλωση διευκρίνισε επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος δεν είχε υποβληθεί σε εξετάσεις για καρκίνο του προστάτη για πάνω από μια δεκαετία.

Η διάγνωση καρκίνου στον Μπάιντεν αναζωπύρωσε τη συζήτηση μεταξύ των Δημοκρατικών σχετικά με την ηλικία και την υγεία του πρώην προέδρου, ιδίως καθώς η διάγνωσή του ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της κυκλοφορίας ενός νέου βιβλίου από τους Τζέικ Τάπερ του CNN και Άλεξ Τόμσον του Axios, το οποίο εξέταζε την υγεία και τις γνωστικές ικανότητες του Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Ο Μπάιντεν και η οικογένειά του έχουν επανειλημμένα υπερασπιστεί τον πρώην πρόεδρο από ισχυρισμούς ότι η γνωστική ή σωματική του υγεία επιδεινωνόταν όσο βρισκόταν στο αξίωμα.

Η εγγονή του, Ναόμι Μπάιντεν, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X αυτή την εβδομάδα ότι το βιβλίο ήταν «ένα σωρό ανορθόδοξα, ανέμπνευστα ψέματα γραμμένα από ανεύθυνους αυτοπροβαλλόμενους δημοσιογράφους με σκοπό να βγάλουν γρήγορα χρήματα».

Το βιβλίο «βασίζεται σε ανώνυμες, ανώνυμες πηγές που προωθούν μια ιδιοτελή ψευδή αφήγηση που τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη για τον τρέχοντα εθνικό μας εφιάλτη», πρόσθεσε. «Όλα αυτά εις βάρος ενός ανθρώπου τόσο απόλυτα καλού και έντιμου που είναι αδύνατο για αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν ποτέ το γιατί ή το πώς συμβαίνει όλο αυτό. Υπάρχουν πραγματικές ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν και μια μέρα θα ειπωθούν. Υποψιάζομαι ότι η ιστορία θα ανταμείψει την αλήθεια».

