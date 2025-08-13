Ρωσία: Πούτιν και Τραμπ θα συζητήσουν «τα πάντα» στην Αλάσκα

Μήνυμα αδιαλλαξίας από τη Μόσχα ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν. Η ρωσική θέση για ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει απαράλλαχτη, έχει περιγραφεί από τον πρόεδρο Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, θα συζητήσουν «όλα τα συσσωρευμένα ζητήματα» στις διμερείς σχέσεις τους όταν συναντηθούν στην Αλάσκα την Παρασκευή, ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αλεξέι Φαντέγιεφ δήλωσε επίσης ότι οι διαβουλεύσεις που ζήτησαν οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν «ασήμαντες».

Η απόφαση της Δύσης για επέκταση του ΝΑΤΟ με τη συμπερίληψη της Ουκρανίας στη συμμαχία ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για την ουκρανική κρίση, είπε.

Αποτελεί κλιμάκωση της οικονομικής επιθετικότητας η αξιοποίηση ρωσικών πόρων από την Ουκρανία, πρόσθεσε ο Φαντέγιεφ.

Τα βασικά σημεία των θέσεων Πούτιν, όπως αναφέρθηκαν στην ομιλία του 2024:

Τον Ιούνιο του 2024, ο Ρώσος Πρόεδρος περιέγραψε τους όρους της Ρωσίας για κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Αυτή η ομιλία έγινε την παραμονή μιας σημαντικής διεθνούς ειρηνευτικής συνόδου κορυφής για την Ουκρανία στην Ελβετία, στην οποία η Ρωσία δεν είχε προσκληθεί.

Εδαφικές Παραχωρήσεις: Η Ρωσία θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός και θα ξεκινούσε διαπραγματεύσεις εάν η Ουκρανία αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά της από ολόκληρες τις διοικητικές περιοχές των τεσσάρων περιοχών που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα τον Σεπτέμβριο του 2022: Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια. Αυτή η απαίτηση περιλαμβάνει περιοχές που η Ρωσία δεν ελέγχει επί του παρόντος.

ΝΑΤΟ: Η Ουκρανία πρέπει να παραιτηθεί επίσημα από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ουδετερότητα και Αποστρατικοποίηση: Μια ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Ουκρανίας για ουδέτερο, αδέσμευτο και απαλλαγμένο από πυρηνικά καθεστώς. Ο Πούτιν επανέλαβε επίσης το μακροχρόνιο αίτημά του για «αποστρατικοποίηση και αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Άρση Κυρώσεων: Όλες οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να αρθούν.

Αναγνώριση Προσαρτήσεων: Η Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσουν την προσάρτηση της Κριμαίας και των τεσσάρων άλλων περιοχών από τη Ρωσία.

Οι όροι αυτοί απορρίφθηκαν αμέσως από την Ουκρανία και τους Δυτικούς συμμάχους της, οι οποίοι τους θεώρησαν ως τελεσίγραφο για την παράδοση της Ουκρανίας και απαίτηση από τη Ρωσία να επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος «πάγωσε» τις προσδοκίες για τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ρώσου ομολόγου του παρουσιάζοντάς την ως ένα πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και όχι ως τόπο όπου θα συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με δημοσίευμα της Τρίτης.

