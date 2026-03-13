Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στο Sky News.

Οι αδιάκοπες επιθέσεις του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων και ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο είχαν προηγουμένως ωθήσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τις μετοχές να σημειώνουν πτώση σε όλο τον κόσμο την Πέμπτη.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διέρχεται το 20% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ως μέσο πίεσης κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Μιλώντας στον Wilfred Frost του Sky News, ο Μπέσεντ δήλωσε: «Πιστεύω ότι, μόλις αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το αμερικανικό ναυτικό, ίσως σε συνεργασία με μια διεθνή συμμαχία, θα συνοδεύει τα πλοία που διέρχονται από το στενό».

«Στην πραγματικότητα, πετρελαιοφόρα διέρχονται από το στενό αυτή τη στιγμή, ιρανικά πετρελαιοφόρα, και πιστεύω ότι έχουν περάσει και κάποια πετρελαιοφόρα με κινεζική σημαία. Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι δεν έχουν ναρκοθετήσει το στενό» επεσήμανε.

Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει τις δύο εβδομάδες, ο Χαμενεΐ, υποσχέθηκε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λέγοντας ότι «δεν θα διστάσει να εκδικηθεί» το αίμα των «μαρτύρων» τους, καθώς νέες ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν τη Βηρυτό.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, μιλώντας στο CNBC, απέκλεισε το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αναλάβουν άμεσα δράση για να συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια μέσω του στενού.

«Θα συμβεί σχετικά σύντομα, αλλά δεν μπορεί να συμβεί τώρα», δήλωσε ο Κρις Ράιτ.

Στη συνέντευξη, ο Μπέσεντ ανέφερε επίσης ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.