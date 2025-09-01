Μπέσεντ: Η Fed πρέπει να είναι ανεξάρτητη, αλλά έχει κάνει λάθη

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) «είναι και θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη», ωστόσο τόνισε ότι «έχει κάνει πολλά λάθη» και υπερασπίστηκε το δικαίωμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποπέμψει τη διοικητή, Λίζα Κουκ, μετά τις καταγγελίες για απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Ο Τραμπ ασκεί εδώ και μήνες κριτική στη Fed και τον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μειώνουν τα επιτόκια, ενώ πρόσφατα έστρεψε τα πυρά του στον Πάουελ και για το υψηλό κόστος ανακαίνισης της έδρας της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

«Η Fed πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Η Fed είναι ανεξάρτητη, αλλά θεωρώ ότι έχει κάνει πολλά λάθη», είπε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Reuters.



Πηγή: skai.gr

