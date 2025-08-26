Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβη τη Δευτέρα σε μια πρωτοφανή ενέργεια, απολύοντας τη Λίζα Κουκ, την πρώτη Αφροαμερικανίδα που υπηρέτησε ως διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), λόγω ισχυρισμών για παρατυπία στον δανεισμό στεγαστικών δανείων.

Ο πρόεδρος είχε καλέσει την Κουκ να παραιτηθεί στις 20 Αυγούστου, αφότου ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Πουλτ, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ, την κατηγόρησε ότι διεκδίκησε δύο από τα στεγαστικά της δάνεια ως κύριες κατοικίες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι διερευνά το θέμα.

«Έχω αποφασίσει ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να σας απολύσω από τη θέση σας», ανέφερε ο Τραμπ σε επιστολή προς την Κουκ που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του Truth Social. Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία ότι η Κουκ είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων. «Τουλάχιστον, η εν λόγω συμπεριφορά καταδεικνύει το είδος της βαριάς αμέλειας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα και την αξιοπιστία σας ως χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής».

Η Κουκ ήταν ανυποχώρητη σχετικά με τη συνέχιση της πορείας της στη Fed.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να εκφοβιστώ για να παραιτηθώ από τη θέση μου λόγω ορισμένων ερωτημάτων που τέθηκαν σε ένα tweet», δήλωσε στις 20 Αυγούστου. «Σκοπεύω να λάβω σοβαρά υπόψη τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το οικονομικό μου ιστορικό ως μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και γι' αυτό συλλέγω τις ακριβείς πληροφορίες για να απαντήσω σε τυχόν εύλογες ερωτήσεις και να παράσχω τα γεγονότα».

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Κουκ, η οποία προτάθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022, έλαβε τα εν λόγω στεγαστικά δάνεια το 2021, όταν ήταν ακαδημαϊκός. Μια επίσημη φόρμα οικονομικής αποκάλυψης για το 2024 απαριθμεί τρία στεγαστικά δάνεια που κατείχε η Κουκ, εκ των οποίων τα δύο αναφέρονται ως προσωπικές κατοικίες.

Ο Πουλτ ισχυρίστηκε ότι η Κουκ διέπραξε απάτη με στεγαστικά δάνεια αναφέροντας δύο από τα στεγαστικά της δάνεια - τα οποία έχουν χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού- ως κύρια κατοικία της, αλλά δεν έχει προσκομίσει δημόσια στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television στις 21 Αυγούστου, ο Πουλτ δήλωσε ότι η φερόμενη απάτη της Κουκ είναι «αυταπόδεικτη» και εύκολα ορατή στα διαθέσιμα δημόσια έγγραφα. Είπε επίσης ότι τα ζητήματα αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο τακτικών ερευνών και όχι μέσω ενός πολιτικού κυνηγιού μαγισσών εναντίον εκείνων που αντιτίθενται στην κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ισχυρισμοί του Πουλτ εναντίον της Κουκ συμπίπτουν με μια ευρεία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ κατά των προγραμμάτων ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, μια διαδικασία που έχει οδηγήσει στην αποχώρηση ορισμένων εξεχουσών γυναικών και μειονοτήτων, ενώ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης στοχοποιήσει και άλλους πολιτικούς αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή των ΗΠΑ Άνταμ Σιφ, με παρόμοιες κατηγορίες για απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Εκστρατεία πίεσης

Η απόλυση της Κουκ σηματοδότησε μια κλιμάκωση στην προσπάθεια του Τραμπ να αναδιαμορφώσει τη σύνθεση της ηγεσίας της Fed. Πιέζει την κεντρική τράπεζα για μειώσεις επιτοκίων σε μια εποχή που οι αξιωματούχοι της Fed τα έχουν διατηρήσει σταθερά εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει να απολύσει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προτάθηκε από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια προτάθηκε για δεύτερη θητεία από τον Μπάιντεν. Ο Τραμπ, ο οποίος δεν έχει τη νομική εξουσία να απολύσει τον πρόεδρο της Fed παρά μόνο «για σοβαρούς λόγους», έχει αποσυρθεί από αυτή την απειλή καθώς ο Πάουελ πλησιάζει στη λήξη της θητείας του ως επικεφαλής της Fed τον επόμενο Μάιο.

Η αποχώρηση της Κουκ από τη Fed - της οποίας η θητεία θα έληγε το 2038 - θα μπορούσε να επιταχύνει την αναμόρφωση της Fed από τον πρόεδρο.

Πρόσφατα προήγαγε την κυβερνήτρια της Fed, Μισέλ Μπόουμαν, στη θέση της κορυφαίας ρυθμιστικής αρχής τραπεζών της κεντρικής τράπεζας και πιστεύεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιλέξει τον Κρίστοφερ Γουόλερ, τον οποίο διόρισε στο διοικητικό συμβούλιο το 2020, να διαδεχθεί τον Πάουελ.

Τα χρηματοοικονομικά ζητήματα αποτελούν τακτικό ζήτημα για τους αξιωματούχους των κεντρικών τραπεζών των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Το 2021, οι τότε πρόεδροι των τραπεζών της Fed του Ντάλας και της Βοστώνης παραιτήθηκαν και οι δύο μετά από αποκαλύψεις για ενεργές συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ενώ και οι δύο αργότερα αθωώθηκαν από την εσωτερική εποπτική αρχή της Fed για αδικοπραγίες, ο Γενικός Επιθεωρητής της κεντρικής τράπεζας δήλωσε ότι οι συναλλαγές τους δημιούργησαν την εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων. Σε απάντηση στην αντιπαράθεση, η Fed αυστηροποίησε τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις προσωπικές επενδύσεις των αξιωματούχων.

