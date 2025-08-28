Η διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Λίζα Κουκ, κατέθεσε αγωγή την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει την εξουσία να την απομακρύνει από το αξίωμά της, ξεκινώντας μια νομική μάχη με μεγάλη σημασία για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η αγωγή της Κουκ αναφέρει ότι ο Τραμπ παραβίασε έναν ομοσπονδιακό νόμο που επιτρέπει στον πρόεδρο να απομακρύνει έναν διοικητή της Fed, όταν στις 25 Αυγούστου προχώρησε στην άνευ προηγουμένου κίνηση να ανακοινώσει ότι θα την απολύσει. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία ότι η Κουκ είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων.

Η υπόθεση πιθανότατα θα καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου η συντηρητική πλειοψηφία έχει τουλάχιστον προσωρινά επιτρέψει στον Τραμπ να απολύει αξιωματούχους από άλλες υπηρεσίες, αλλά πρόσφατα έδειξε ότι η Fed μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για μια σπάνια εξαίρεση από τον άμεσο έλεγχο του προέδρου.

Οι ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed από τον Λευκό Οίκο όσον αφορά τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Το αμερικανικό δολάριο υπέστη πτώση έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρόθεσή του να απομακρύνει την Κουκ.

Ένας εκπρόσωπος της Fed δήλωσε την Τρίτη, πριν κατατεθεί η αγωγή, ότι η Fed θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου.

Η Κουκ διορίστηκε στη Fed το 2022 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρετεί στο διοικητικό όργανο της κεντρικής τράπεζας.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ απέλυσε επίσης την Γκουίν Γουίλκοξ, την πρώτη μαύρη γυναίκα που διετέλεσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων. Ο Τραμπ απέλυσε επίσης μια σειρά αξιωματούχων από άλλες υπηρεσίες που από καιρό θεωρούνταν ανεξάρτητες από τον Λευκό Οίκο.

Ο νόμος που δημιούργησε την Fed δεν ορίζει την έννοια της «αιτίας» ούτε καθορίζει πρότυπα ή διαδικασίες για την απομάκρυνση ενός διοικητή. Κανένας πρόεδρος δεν έχει απομακρύνει ποτέ μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed και ο νόμος δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στα δικαστήρια.

Αρκετοί ομοσπονδιακοί νόμοι που απαιτούν από τον πρόεδρο να έχει λόγο πριν απομακρύνει μέλη άλλων οργανισμών αναφέρουν ότι ο λόγος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει αμέλεια καθήκοντος, παράβαση καθήκοντος και αναποτελεσματικότητα. Αυτοί οι νόμοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό για τα δικαστήρια προκειμένου να αποφασίσουν εάν ο Τραμπ είχε λόγο να απολύσει την Κουκ.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει ότι η παροχή οποιασδήποτε προστασίας στους διοικητές της Fed από την απομάκρυνση παραβιάζει τις ευρείες συνταγματικές εξουσίες του προέδρου να ελέγχει το εκτελεστικό κλάδο, όπως έχει γίνει σε αγωγές που έχουν ασκηθεί από άλλους πρώην αξιωματούχους.

Ο Τραμπ, σε επιστολή του προς την Κουκ στις 25 Αυγούστου, την κατηγόρησε ότι εμπλέκεται σε «εγκληματική συμπεριφορά σε οικονομικό ζήτημα» και δήλωσε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην ακεραιότητά της.

Η Κουκ σε δήλωση της τότε είπε ότι «δεν υπάρχουν λόγοι βάσει του νόμου και ο Τραμπ δεν έχει καμία εξουσία» να την απομακρύνει από τη θέση της. Οι δικηγόροι της είπαν ότι οι «απαιτήσεις του Τραμπ στερούνται οποιασδήποτε κατάλληλης διαδικασίας, βάσης ή νομικής εξουσίας».

Η απομάκρυνση της Κουκ θα επιτρέψει στον Τραμπ να ορίσει τον τέταρτο υποψήφιό του στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Fed.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιπλήξει τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ για το ότι δεν έχει μειώσει τα επιτόκια και για την υποτιθέμενη κακοδιαχείριση ενός έργου ανακαίνισης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και έχει σταματήσει τις απειλές περί απομάκρυνσης του Πάουελ πριν από τη λήξη της θητείας του ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας τον Μάιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης στοχεύσει πολιτικούς αντιπάλους, όπως τον γερουσιαστή των ΗΠΑ Άνταμ Σιφ και τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίτια Τζέιμς, με παρόμοιες κατηγορίες όπως με την Κουκ. Ο Σιφ και η Τζέιμς έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

