Σεξουαλική παρενόχληση: «Τα ρούχα μου δεν είναι πρόσκληση»

Ένα χειμωνιάτικο μεσημέρι, η 30χρονη διαφημίστρια Γιάνι Γκεντς έκανε τζόγκινγκ σε πάρκο της Κολωνίας. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι την ακολουθεί ένας ποδηλάτης, βιντεοσκοπώντας την από πίσω με το κινητό του τηλέφωνο. Η Γκεντς αντέδρασε αμέσως και τον ανάγκασε να διαγράψει το βίντεο. Στη συνέχεια έβγαλε το κινητό της και κατέγραψε τον δράστη.



Όμως, όταν επιχειρεί να τον καταγγείλει, της λένε ότι η συμπεριφορά του άνδρα δεν είναι ποινικά κολάσιμη.

Ένα (άλλο) βίντεο έγινε viral

Το βίντεό της δείχνει τον ηδονοβλεψία φανερά αιφνιδιασμένο από την αποφασιστικότητά της. Ο άνδρας ψελλίζει απλώς κάποιες δικαιολογίες, ισχυρίζεται ότι «δεν έγινε και τίποτα», ενώ επιχειρεί να της ρίξει το φταίξιμο: «Γιατί φοράς κι εσύ τέτοιο παντελόνι;» της λέει. Η Γκεντς του απάντησε με μία φράση που στο μεταξύ έχει καταστεί σύνθημα του κινήματος που έχει ξεκινήσει: «Τα ρούχα μου δεν είναι πρόσκληση!».



Το βίντεο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές στο Instagram και πυροδοτώντας κύμα αλληλεγγύης προς τη γυναίκα.

Υπ. Δικαιοσύνης: Ο νόμος πρέπει να θέτει σαφή όρια

Ξεκίνησε έτσι μια εκστρατεία με αίτημα να ποινικοποιηθούν «όλες οι ηδονοβλεπτικές λήψεις». Πάνω από 100.000 άτομα υπέγραψαν τη σχετική έκκληση, την οποία η Γκεντς παρέδωσε την περασμένη Δευτέρα στον υπουργό Δικαιοσύνης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Μπένιαμιν Λίμπαχ (Πράσινοι).



Τον Νοέμβριο οι υπουργοί Δικαιοσύνης όλων των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων θα συναντηθούν σε ετήσια διάσκεψη και αναμένεται να συζητήσουν μια τροπολογία του Ποινικού Κώδικα. Ο Λίμπαχ τάσσεται υπέρ της τροπολογίας. «Ο νόμος μας πρέπει να θέτει σαφή όρια, όταν μέρη του σώματος κινηματογραφούνται ή φωτογραφίζονται κρυφά για σεξουαλικούς σκοπούς ή κατά της θέλησης του ατόμου», δήλωσε.



Η πρωτοβουλία της Γκεντς έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση σε εθνικό επίπεδο στη Γερμανία, όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε μεγάλες εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ακόμα και σε ειδησεογραφικές εκπομπές σε ώρες υψηλής τηλεθέασης. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στην ικανότητα της ίδιας της Γκεντς να εκφράσει μια καθημερινή πραγματικότητα για σχεδόν όλες τις γυναίκες στη Γερμανία.



Πηγές: DW, WDR, Der Spiegel

