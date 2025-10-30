Οι ΗΠΑ και η Κίνα θα μπορούσαν να υπογράψουν την εμπορική συμφωνία που σύναψαν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, την Πέμπτη μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

«Η συμφωνία της Κουάλα Λουμπούρ ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, επομένως αναμένω ότι θα ανταλλάξουμε υπογραφές πιθανώς ήδη την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

Επίσης, ο Μπέσεντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν για έναν χρόνο τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει σε οντότητες που δυσχεραίνουν τις κινεζικές εταιρείες να χρησιμοποιούν θυγατρικές για την αγορά τεχνολογικών ειδών.

Σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας, ο ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 12 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αμερικανικής σόγιας κατά την τρέχουσα σεζόν μέχρι τον Ιανουάριο και έχει δεσμευτεί να αγοράζει 25 εκατομμύρια τόνους ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο. Πρόσθεσε ότι και άλλες χώρες στη Νοτιοανατολική Ασία συμφώνησαν να αγοράσουν άλλα 19 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας, αλλά δεν διευκρίνισε χρονοδιάγραμμα για αυτές τις αγορές.

Εγκρίθηκε η συμφωνία μεταβίβασης του Tik Tok

Παράλληλα, ο Μπέσεντ έκανε γνωστό ότι η Κίνα ενέκρινε τη συμφωνία μεταβίβασης του TikTok, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι η συμφωνία θα προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, χωρίς να δώσει όμως άλλες λεπτομέρειες.

«Στην Κουάλα Λουμπούρ, οριστικοποιήσαμε τη συμφωνία για το TikTok όσον αφορά την έγκριση της Κίνας και αναμένω ότι αυτό θα προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και θα δούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό», είπε.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι η Κίνα θα χειριστεί σωστά με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok.

