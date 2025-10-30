Σε καλό κλίμα διεξήχθησαν οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και κατέληξαν σε συννενόηση για την επίλυση των προβλημάτων που τους χωρίζουν.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι ανέφερε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ θα εστιάσουν σε μακροπρόθεσμα οφέλη που προσφέρει η συνεργασία αντί να επιδοθούν σε έναν αέναο κύκλο αντιποίνων, σημειώνει το Reuters.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ουδέποτε η Κίνα προσπάθησε να αντικαταστήσει ή να αμφισβητήσει κανένα.

Ο Σι ανέφερε ότι θα υπάρξει συνεργασία και στον τομέα της ενέργειας και του εμπορίου, ενώ οι δύο χώρες έχουν καλές προοπτικές ώστε να καταπολεμήσουν τις τηλεπικοινωνιακές απάτες και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε ότι υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μείωση των γενικών δασμών στην Κίνα στο 47% από 57%, τη μείωση των δασμών στη φαιντανύλη από 20% σε 10%, ενώ η Κίνα θα συνεχίσει την εξαγωγή σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ.

