Σε εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κατέληξε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως είχαν συνομιλίες για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, σύμφωνα με τη CCTV.

Συμφωνία για τους δασμούς

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.

Ειδικότερα για τη φαιντανύλη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα μειώσει τους δασμούς στο 10% από 20%.

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.

Στην Κίνα τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν συζήτησε για το υπερσύγχρονο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell της εταιρείας κατασκευής τσιπ Nvidia κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Αναίρεσε τις δηλώσεις που είχε κάνει την προηγούμενη μέρα σχετικά με την πιθανή βοήθεια προς την εταιρεία για την εξαγωγή μιας μειωμένης έκδοσης του τρέχοντος κορυφαίου επεξεργαστή GPU, ενός βασικού εξαρτήματος στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι ελπίδες της Nvidia να λάβει έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για την πώληση μιας έκδοσης του πιο ισχυρού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, υπέστησαν πλήγμα από τις δηλώσεις του Τραμπ την Πέμπτη.

«Δεν συζητάμε για τα τσιπ Blackwell», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One, μετά τη συνάντησή του με τον Σι, την πρώτη από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Νότια Κορέα την Τετάρτη, δήλωσε ότι ενδέχεται να συζητήσει για το τσιπ με τον Κινέζο ηγέτη.

Πρόθυμος να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Επιπλέον, σημειώσε ότι δεν μπόρεσε να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νότια Κορέα λόγω χρονικών περιορισμών, αλλά είναι πρόθυμος να επιστρέψει στην περιοχή για να τον συναντήσει.

Εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, σπάζοντας μια 30ετή παύση, αφού η τελευταία πυρηνική δοκιμή από τις ΗΠΑ έγινε το 1992.

Ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

