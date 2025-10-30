Οι τέσσερις κεντρώες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προβεί σε σημαντικές αλλαγές στο σχέδιό της για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη την Πέμπτη το πρωί και την οποία έλαβε το Politico.

Οι ομάδες απειλούν να απορρίψουν ένα βασικό μέρος του προϋπολογισμού 2028-2034 στην επόμενη σύνοδο της ολομέλειας στις 12 Νοεμβρίου, εκτός εάν οι όροι τους ικανοποιηθούν σε μια νέα τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής.

Οι ευρωβουλευτές αντιτίθενται στα «εθνικά σχέδια» της Επιτροπής, μια ιδέα για τη συγκέντρωση των κονδυλίων για τους αγρότες και τις περιφέρειες -τα οποία αποτελούν περίπου το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ- σε ενιαία ταμεία που θα διαχειρίζονται οι 27 κυβερνήσεις της Ένωσης. Πρόκειται για μια αλλαγή σε σχέση με το τρέχον σύστημα, στο οποίο οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της χρηματοδότησης.

Μια επίσημη απόρριψη θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για την Επιτροπή, καθώς θα ανάγκαζε την εκτελεστική εξουσία να προτείνει μια τροποποιημένη έκδοση. Οι πολιτικές ομάδες ελπίζουν ότι η Επιτροπή θα τροποποιήσει η ίδια την πρόταση πριν χρειαστεί να καταφύγει στην επιλογή της απόρριψης.

Στην επιστολή -που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συντηρητικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, την Ιρατσέ Γκαρθία των Σοσιαλιστών, την Βαλερί Αγέ του κεντρώου Renew Europe και τον Μπας Έικουτ των Πρασίνων -οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων υποστηρίζουν ότι το Κοινοβούλιο έχει προειδοποιήσει την Επιτροπή από την αρχή των διαπραγματεύσεων ότι είναι αντίθετοι στην ιδέα των εθνικών σχεδίων.

«Δυστυχώς, αυτό είναι σαφώς το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να το αποδεχτεί ως βάση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στην επιστολή, η σύνταξη της οποίας αναφέρθηκε από το Politico την Τρίτη.

Η επιστολή αποτελεί μια τελευταία προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στην Επιτροπή μετά από εβδομάδες στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις.

