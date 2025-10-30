Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πλέον ο λιγότερο δημοφιλής πρόεδρος της Γαλλίας τα τελευταία 50 χρόνια, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη.

Η έρευνα του Verian Group, στην οποία συμμετείχαν 1.000 άτομα και δημοσιεύτηκε στη συντηρητική εφημερίδα Le Figaro, δείχνει ότι το ποσοστό αποδοχής του Μακρόν ανέρχεται στο εντυπωσιακό 11% — ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ από την εταιρεία. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο άμεσος προκάτοχος του Μακρόν και πρώην επικεφαλής, Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος έφτασε το 11% στα τέλη του 2016, λίγο πριν ανακοινώσει ότι δεν θα επιδιώξει δεύτερη προεδρική θητεία.

Με βάση την έρευνα του Verian, ο Μακρόν και Ολάντ μοιράζονται πλέον το στέμμα του λιγότερο δημοφιλούς προέδρου της Γαλλίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν η δημοσκόπος και οι προκάτοχοί της άρχισαν να διεξάγουν αυτή τη μηνιαία έρευνα για τη Le Figaro.

Άλλα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με την πτώση της δημοφιλίας του Μακρόν μετά την αντιδημοφιλή απόφασή του να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και τους μήνες πολιτικού αδιεξόδου που προκλήθηκε από την απόφασή του να διαλύσει το κοινοβούλιο μετά από μια νίκη της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές του 2024.

Μια δημοσκόπηση της Ipsos που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειξε το ποσοστό αποδοχής του Μακρόν στο 19% - πάνω από το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ η εταιρεία για τον Ολάντ, στο 13% το 2014. Και μια έρευνα της Odoxa που δημοσιεύθηκε την Τρίτη διαπίστωσε ότι μόλις το 20% των ερωτηθέντων θεωρούν τον Μακρόν «καλό πρόεδρο» - τοποθετώντας και πάλι τον 47χρονο μόνο οριακά μπροστά από τον προκάτοχό του.

«Ο Μακρόν είναι συνεχώς κολλημένος με τις δημοσκοπήσεις — θα έπρεπε να είναι τυφλός ή κωφός για να μην συνειδητοποιήσει ότι είναι αντιπαθής», δήλωσε στο Politico ένας πρώην προεδρικός σύμβουλος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο πρόεδρος, «δεν κατανοεί επαρκώς τις συνέπειες που μπορούν να έχουν στην κατάσταση της χώρας οι μεταρρυθμίσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες» υποστήριξε.

