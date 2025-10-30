Νέο κλίμα στη συνεργασία Γερμανίας-Τουρκίας

Ο καγκελάριος Μερτς συναντάται στην Άγκυρα με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η διμερής συνεργασία φαίνεται να περνά σε νέα φάση, με τη Γερμανία να θεωρεί πολύτιμο εταίρο την Τουρκία στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Την πρώτη επίσημη επίσκεψη του στην Τουρκία, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Μάιο, πραγματοποιεί σήμερα ο Φρίντριχ Μερτς. Ο Γερμανός καγκελάριος έφτασε στην Άγκυρα χθες βράδυ μαζί με τη σύζυγό του, Σαρλότ, κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου προέδρου.

Πηγή: Deutsche Welle

Πριν από τις κυρίως συνομιλίες που θα γίνουν στο προεδρικό συγκρότημα του Μπεστεπέ, όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο Μερτς θα επισκεφθεί το Μαυσωλείο του Ατατούρκ και τη Γερμανική Πρεσβεία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι δύο ηγέτες αναμένεται μετά τη διμερή συνάντηση και τις διαβουλεύσεις των αντιπροσωπειών τους να δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.Στόχος η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίαςΗ επίσκεψη είναι σημαντική και λαμβάνει χώρα μόλις δύο ημέρες μετά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Άγκυρα και το κλείσιμο της συμφωνίας για την προμήθεια 20 αεροσκαφών από τη Βρετανία στην Τουρκία. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, η οποία ανήκει στην κοινοπραξία του Eurofighter όπως και η Ισπανία και η Ιταλία, φαίνεται να υιοθετεί μια πραγματιστική στάση, καθώς στοχεύει κυρίως σε μια στρατηγική και αμυντική συνεργασία με την Τουρκία – παρά το γεγονός ότι δέχεται σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της αντιδημοκρατικής στάσης της τουρκικής κυβέρνησης στο εσωτερικό.Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένεται να υπάρξουν συναντήσεις του Μερτς με στελέχη της αντιπολίτευσης, ούτε και δηλώσεις υποστήριξης προς τον φυλακισμένο πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Οι στόχοι της Γερμανίας είναι πλέον διαφορετικοί, προέχει η ασφάλεια, οι στρατηγικές συμφωνίες, η τεχνολογία και η σταθερότητα στην Ευρώπη. Και σε αυτά η Τουρκία φαίνεται να θεωρείται βαρύνουσας σημασίας είτε ως στρατηγικός εταίρος είτε ως διαμεσολαβητής – για παράδειγμα σε δύσκολα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως στη Γάζα ή στις συνομιλίες με τη Ρωσία.

