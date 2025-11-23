Μπέσεντ: Αναμένω πρόοδο στη διαδικασία ειρήνευσης Ρωσίας– Ουκρανίας

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει πως η διαδικασία ειρήνευσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα προχωρήσει, αλλά σημείωσε ότι δεν έχει συζητήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια προθεσμία μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών για να υπογράψει η Ουκρανία το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο παραχωρεί επιπλέον εδάφη στη Ρωσία.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι αναμένει από τον Ζελένσκι να αποδεχθεί το σχέδιο έως την Πέμπτη, ημέρα του Thanksgiving. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει την Ουκρανία ότι ενδέχεται να περιορίσουν τη στρατιωτική βοήθεια εάν δεν το υπογράψει, έχει αναφέρει το Reuters.

«Στο τέλος της ημέρας, θα είναι μια απόφαση των ίδιων των Ουκρανών», δήλωσε ο Μπέσεντ στο πρόγραμμα “Meet the Press” του NBC.

Πηγή: skai.gr

