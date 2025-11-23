Την οργή του για τη μέχρι στιγμής στάση τόσο του Κέβου και κατ' επέκταση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο και των Ευρωπαίων, εκφράζει με νέα του δήλωση του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς το Κίεβο, αλλά και τους Ευρωπαίους ηγέτες, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το σχέδιο των 28 σημείων στη Γενεύη. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά: «Η Ουκρανία έχει εκφράσει μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία». Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται στο μήνυμά του στην «ηγεσία της Ουκρανίας», φωτογραφίζοντας τον Βολιντίμιρ Ζελένσκι.

Παρόλα αυτά, όπως σημειώνει στο ίδιο μήνυμα, «οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν οπλικά συστήματα τεράστιας αξίας στο ΝΑΤΟ, για να στηριχθεί η Ουκρανία».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την ηγεσία της Ουκρανίας, διότι γίνεται μία προσπάθεια μέσω της Ευρώπης, να διαφοροποιήσει την πρότασή του για το σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο, ο ίδιος ο Τραμπ θεωρεί ότι προσφέρει μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου και την εγκαθίδρυση -μέσω των εγγυήσεων ασφαλείας- μίας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, διαρροές και δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι αμφισβητούν τη γνησιότητα του αμερικανικού σχεδίου, έχουν προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου. Η μομφή που ακούγεται ότι το σχέδιο των 28 σημείων που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συντάχθηκε από το Κρεμλίνο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τους συνεργάτες του, θεωρείται από την Ουάσινγκτον άκρως προσβλητική και υπονομευτική της προσπάθειας ειρήνευσης.

Πηγή: skai.gr

