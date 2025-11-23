Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξεκίνησαν οι επαφές Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων στη Γενεύη για το ειρηνευτικό σχέδιο

Όλοι «έχουμε πολύ εποικοδομητική διάθεση», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, λίγο πριν τη συνάντηση με τους Αμερικανούς

UPDATE: 14:14
Αντρίι Γέρμακ

Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων ξεκίνησαν τις επαφές στη Γενεύη, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα υπάρξει αποτέλεσμα».

«Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που θα εργαστούν σχετικά με τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει αναζωπυρωθεί και ότι η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος και πρόσθεσε:

«Οι ομάδες της Ουκρανίας και των Αμερικανών, καθώς και οι ομάδες των Ευρωπαίων εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή και ελπίζω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα». 

«Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί ποτέ. Περιμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα επιδείξουν εποικοδομητική διάθεση. Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», κατέληξε ο Ζελένσκι.


Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας και στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, έγραψε στο Χ ότι η αντιπροσωπεία ξεκίνησε τις εργασίες της στη Γενεύη για να συζητήσει το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Γέρμακ, η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας: Τζόναθαν Πάουελ, Εμάνουελ Μπον και Γκίντερ Σάουτερ.

Η επόμενη συνάντηση, όπως ανέφερε, είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία, ενώ τόνισε ότι όλοι «έχουμε πολύ εποικοδομητική διάθεση».

«Συνολικά, έχει προγραμματιστεί μια σειρά συναντήσεων σε διάφορες μορφές σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», σημείωσε ο Γέρμακ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Γενεύη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark