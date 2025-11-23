Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων ξεκίνησαν τις επαφές στη Γενεύη, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα υπάρξει αποτέλεσμα».

«Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που θα εργαστούν σχετικά με τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει αναζωπυρωθεί και ότι η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος και πρόσθεσε:

«Οι ομάδες της Ουκρανίας και των Αμερικανών, καθώς και οι ομάδες των Ευρωπαίων εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή και ελπίζω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα».

«Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί ποτέ. Περιμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα επιδείξουν εποικοδομητική διάθεση. Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025



Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας και στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, έγραψε στο Χ ότι η αντιπροσωπεία ξεκίνησε τις εργασίες της στη Γενεύη για να συζητήσει το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Γέρμακ, η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας: Τζόναθαν Πάουελ, Εμάνουελ Μπον και Γκίντερ Σάουτερ.

Η επόμενη συνάντηση, όπως ανέφερε, είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία, ενώ τόνισε ότι όλοι «έχουμε πολύ εποικοδομητική διάθεση».

«Συνολικά, έχει προγραμματιστεί μια σειρά συναντήσεων σε διάφορες μορφές σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», σημείωσε ο Γέρμακ.

The Ukrainian delegation, appointed by President @ZelenskyyUa, has begun its work in Geneva.

Held the first meeting with the national security advisors of the leaders of the United Kingdom, France, and Germany: Jonathan Powell, Emmanuel Bonne, and Günther Sauter.

The next meeting… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 23, 2025

