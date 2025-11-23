Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα κατά του υπαρχηγού και στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Αλί Ταμπταμπάι, στη Βηρυτό, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην Jerusalem Post. Η τύχη του Ταμπταμπάι παραμένει άγνωστη, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 21 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο στόχος ήταν το κρυφό διαμέρισμα που ανήκε στον Ταμπταμπάι στη Βηρυτό, σε εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα, ο IDF είχε επιβεβαιώσει ότι έπληξε έναν βασικό τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στη λιβανέζικη πρωτεύουσα.

Από την επίθεση επλήγησαν ο τρίτος και τέταρτος όροφος του κτιρίου (εννέα ορόφων), γύρω από το οποίο έσπευσαν ασθενοφόρα, ενώ διασώστες διεξήγαγαν έρευνες στα διαμερίσματα, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από το σημείο.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίμ Νετανιάχου διέταξε το πλήγμα κατόπιν εισήγησης του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου», ανέφερε το Γραφείο του Πρωθυπουργού σε ανάρτησή του στο X το απόγευμα της Κυριακής.

Αμερικανικές πηγές υποστηρίζουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την επίθεση, παρά το γεγονός ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα πως οι ΗΠΑ είχαν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων.

Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα στα νότια περίχωρα της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, από την 5η Ιουνίου, και το πέμπτο κατά σειρά μετά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.

Ποιος είναι ο Αμπού Αλί Ταμπταμπάι, ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ

Ο Χαϊθέμ Αλί Ταμπταμπάι, γνωστός και ως Αμπού Αλί Ταμπταμπάι, γεννήθηκε το 1968 από Ιρανό πατέρα και μητέρα από τον νότιο Λίβανο. Μεγάλωσε στον νότο προτού ενταχθεί στη Χεζμπολάχ σε νεαρή ηλικία και ανέλθει σταδιακά στην ηγεσία της Δύναμης Παρέμβασης (Intervention Force) της οργάνωσης.

Ο Ταμπταμπάι ηγήθηκε της Δύναμης Παρέμβασης έως ότου αυτή συγχωνεύτηκε με τις ειδικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ και μετονομάστηκε σε Δύναμη Ράντγουαν το 2008. Η μονάδα ειδικών επιχειρήσεων έλαβε το όνομά της από τον Ιμάντ Μουγκνιέ, γνωστό και ως Αλ-Χατζ Ράντγουαν, ο οποίος την ίδρυσε και δολοφονήθηκε από το Ισραήλ στη Δαμασκό στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Η Χεζμπολάχ και τα συνδεδεμένα μέσα ενημέρωσης τηρούν μυστικότητα σχετικά με τους ηγέτες της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμπταμπάι, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο επιχειρησιακός διοικητής της Δύναμης Ράντγουαν στη Συρία. Τα προηγούμενα χρόνια επέβλεψε σημαντικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ τόσο στην Υεμένη όσο και στη Συρία, όπου οι δυνάμεις του παρείχαν άμεση υποστήριξη στα καθεστωτικά στρατεύματα στη Νταράα, το Καλαμούν, το Κουσάιρ και αλλού.

Το όνομά του εμφανίστηκε στα μέσα ενημέρωσης το 2015, όταν αποτέλεσε στόχο ισραηλινής απόπειρας δολοφονίας στην Κουνέιτρα, στα σύνορα με τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν. Αεροπορική επιδρομή έπληξε συνοδεία οχημάτων στην οποία επέβαινε, σκοτώνοντας τον ταξίαρχο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Μοχάμαντ Αλί Αλαχνταντί, και έξι μέλη της Χεζμπολάχ, ανάμεσά τους τον Τζιχάντ Ιμάντ Μουγκνιέ, γιο του ιδρυτή της Δύναμης Ράντγουαν.

Στις 26 Οκτωβρίου 2016, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον συμπεριέλαβε στη λίστα «παγκόσμιων τρομοκρατών» βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 13224, επιβάλλοντας κυρώσεις και απαγορεύοντας σε οποιαδήποτε οντότητα των ΗΠΑ να συναλλάσσεται μαζί του. Το 2020, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσέφερε χρηματική αμοιβή έως 5 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον Ταμπταμπάι, επισημαίνοντας τον καθοδηγητικό ρόλο του στη Συρία, την Υεμένη και αυτό που χαρακτήρισε ως «αποσταθεροποιητικές περιφερειακές δραστηριότητες» της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.