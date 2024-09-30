Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το όραμά τους για το πώς θα καθοδηγούσαν το Συντηρητικό Κόμμα της Βρετανίας θα αρχίσουν να παρουσιάζουν από σήμερα στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος στο Μπέρμιγχαμ οι τέσσερις υποψήφιοι διάδοχοι του Ρίσι Σούνακ.

Ήδη ο δείκτης έντασης έχει αυξηθεί μετά από την κυριακάτικη δήλωση της μόνης γυναίκας εκ των υποψηφίων, της τέως υπουργού Επιχειρήσεων Κέμι Μπάντενοκ, πως η αμοιβή γυναικών κατά την περίοδο της άδειας μητρότητας είναι «υπερβολική».

Μετά από κριτική από τους συνυποψήφιους η 44χρονη πολιτικός έσπευσε να κάνει λόγο για παρερμηνεία της δήλωσής της και να διευκρινίσει ότι δεν θεωρεί υπερβολικά τα χρήματα που δικαιούνται οι νέες μητέρες κατά την απουσία τους από την εργασία με άδεια.

Η κα Μπάντενοκ θα απαντήσει το απόγευμα σε ερωτήσεις των συνέδρων. Από την ίδια διαδικασία «ανάκρισης» θα έχει περάσει λίγο νωρίτερα ο 49χρονος τέως υφυπουργός Ασφαλείας Τομ Τούγκεντχατ.

Στις ερωτήσεις των συνέδρων θα κληθούν να απαντήσουν αύριο Τρίτη οι έτεροι υποψήφιοι, ο 42χρονος τέως υφυπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ και ο τέως υπουργός Εσωτερικών (και πρώην υπουργός Εξωτερικών) Τζέιμς Κλέβερλι, 53 ετών.

Η κα Μπάντενοκ και ο κ. Τζένρικ εκπροσωπούν την πιο δεξιά πτέρυγα του κόμματος και δίνουν έμφαση στο μεταναστευτικό. Οι κ.κ. Τούγκεντχατ και Κλέβερλι θεωρούνται εκπρόσωποι της πιο μετριοπαθούς πτέρυγας των Τόρις.

Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν ως πρώτο φαβορί για την ηγεσία τον Ρόμπερτ Τζένρικ. Ο νικητής θα αναδείξει από τη βάση των Συντηρητικών και θα ανακοινωθεί στις 2 Νοεμβρίου.

Πάντως δημοσκόπηση σήμερα δείχνει ότι στο σύνολο των πολιτών πιο δημοφιλής είναι ο Τζέιμς Κλέβερλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.