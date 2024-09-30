Brexit, αγγλικά με γαλλικό αξάν: ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον περιπαίζει τον Εμανουέλ Μακρόν και τακτοποιεί τους λογαριασμούς του με τον Γάλλο πρόεδρο, τον οποίο χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων «αληθινό μπελά», σύμφωνα με αποσπάσματα από τα απομνημονεύματά του που δημοσιεύονται σήμερα από την Daily Mail.

Ο πρώην ηγέτης των Βρετανών Συντηρητικών εκδίδει στις 10 Οκτωβρίου τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Unleashed», στα οποία αφηγείται την εμπειρία του στην πολιτική, κυρίως το πέρασμά του από την Ντάουνινγκ Στριτ από το 2019 ως το 2022, που σηματοδοτήθηκε από τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Brexit ή ακόμα από την πανδημία της Covid-19.

«Αν και ο Μακρόν είναι προσωπικά γοητευτικός και μολονότι συμφωνούσαμε συχνά σε σημαντικά ζητήματα, πίστευε αληθινά αυτό που έλεγε όταν δήλωνε πως το Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να τιμωρηθεί» για το Brexit, γράφει ο Μπόρις Τζόνσον.

Περιγράφει αναλυτικά τις επαφές του με τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ ή ο Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου κοροϊδεύει την προφορά όταν μιλάει αγγλικά.

«Σε ορισμένα ζητήματα φοβάμαι πως ήταν αληθινός μπελάς», γράφει αναφορικά μ' αυτό τον τελευταίο.

Ο Τζόνσον μέμφεται ιδιαίτερα τον Μακρόν για τη στάση του στο ακανθώδες ζήτημα των μεταναστών που διασχίζουν λαθραία τη Μάγχη για να φθάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Γαλλία, ένα θέμα πολύ ευαίσθητο από βρετανικής πλευράς.

«Μου είχε φανεί πως ήταν τουλάχιστον πιθανό να χρησιμοποιούσε το πρόβλημα» και «να επέτρεπε διακριτικά σε αρκετά σημαντικό αριθμό μεταναστών να διασχίσουν» τη Μάγχη «για να τρελάνει το βρετανικό λαό και να υπονομεύσει ένα από τα πιο σημαντικά διακυβεύματα του Brexit, που ήταν να ξαναπάρουμε τον έλεγχο των συνόρων μας», γράφει ο Μπόρις Τζόνσον.

Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλείται ακόμα το θυμό του Γάλλου προέδρου όταν η βρετανική AstraZeneca τελειοποίησε ένα από τα πρώτα εμβόλια κατά της Covid-19 και εκφράζει την ικανοποίησή του επειδή έκανε τη Γαλλία να υποστεί μια ήττα συνάπτοντας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία μια αμυντική συμμαχία που έκανε να ναυαγήσει μια συμφωνία δισεκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα στο Παρίσι και την Καμπέρα.

Η συμφωνία με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία «ήταν αληθινά μια γροθιά για τους Γάλλους», γράφει ο Μπόρις Τζόνσον.

Αφότου έφυγε από την Ντάουνινγκ Στριτ το καλοκαίρι του 2022, ο Μπόρις Τζόνσον έγινε χρονογράφος της ταμπλόιντ The Daily Mail, ενώ ταυτόχρονα παίρνει αμοιβές χιλιάδων ευρώ για ομιλίες του σε διασκέψεις.

