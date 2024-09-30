Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την πρώτη αποχώρηση μέλους της κοινοβουλευτικής του ομάδας πριν καν συμπληρώσει εκατό ημέρες στην εξουσία υπέστη το Σαββατοκύριακο ο Βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ.

Η Ρόζι Ντάφιλντ επέκρινε στην καυστική επιστολή παραίτησης πολιτικές αποφάσεις του κ. Στάρμερ αλλά και την αποδοχή δώρων από την ηγετική ομάδα της κυβέρνησης εν μέσω κρίσης ακρίβειας.

Η αποχώρηση της 53χρονης πολιτικού είναι η πιο γρήγορη που έχει γίνει ποτέ από κοινοβουλευτική ομάδα βρετανικού κόμματος που κέρδισε τόσο πρόσφατα τις εκλογές και δη με τεράστια κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής επικρίνει την αποδοχή ρούχων και εισιτηρίων ως δώρων από τον κ. Στάρμερ και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης κάνοντας λόγο για «υποκρισία» και σχολιάζοντας πως «η διαφθορά, ο νεποτισμός και όπως φαίνεται η φιλαργυρία έχουν ξεφύγει».

Συμπληρώνει απευθυνόμενη προς τον κ. Στάρμερ: «Ντρέπομαι τόσο πολύ που εσείς και ο ενδότερος κύκλος σας έχετε κάνει τόσα πολλά για να αμαυρώσετε και τα ταπεινώσετε το άλλοτε υπερήφανο κόμμα μας».

Τον επικρίνει επίσης για «σκληρές και αχρείαστες» πολιτικές αποφάσεις, όπως η διατήρηση του ορίου του επιδόματος τέκνων στα δύο παιδιά και η κατάργηση του χειμερινού επιδόματος θέρμανσης για εκατομμύρια συνταξιούχους. «Αυτά καθιστούν εντελώς ανάξια την κατοχή του τίτλου ενός Εργατικού πρωθυπουργού», έγραψε η Ρόζι Ντάφιλντ, προσθέτοντας ότι ο κ. Στάρμερ δεν αισθάνεται την παραμικρή ντροπή.

Η αποχώρηση Ντάφιλντ προκάλεσε αναστάτωση στην κυβέρνηση, η οποία ωστόσο θυμίζει πως η συγκεκριμένη βουλεύτρια ήταν εδώ και καιρό σε σύγκρουση με τον Κιρ Στάρμερ λόγω της εναντίωσής της στην ενεργή υποστήριξη των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων.

Η ίδια πάντως με δηλώσεις της διέψευσε ότι παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα των Εργατικών για αυτόν το λόγο.

