Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Την πρώτη αποχώρηση μέλους της κοινοβουλευτικής του ομάδας πριν καν συμπληρώσει εκατό ημέρες στην εξουσία υπέστη το Σαββατοκύριακο ο Βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ.
Η Ρόζι Ντάφιλντ επέκρινε στην καυστική επιστολή παραίτησης πολιτικές αποφάσεις του κ. Στάρμερ αλλά και την αποδοχή δώρων από την ηγετική ομάδα της κυβέρνησης εν μέσω κρίσης ακρίβειας.
Η αποχώρηση της 53χρονης πολιτικού είναι η πιο γρήγορη που έχει γίνει ποτέ από κοινοβουλευτική ομάδα βρετανικού κόμματος που κέρδισε τόσο πρόσφατα τις εκλογές και δη με τεράστια κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής επικρίνει την αποδοχή ρούχων και εισιτηρίων ως δώρων από τον κ. Στάρμερ και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης κάνοντας λόγο για «υποκρισία» και σχολιάζοντας πως «η διαφθορά, ο νεποτισμός και όπως φαίνεται η φιλαργυρία έχουν ξεφύγει».
Συμπληρώνει απευθυνόμενη προς τον κ. Στάρμερ: «Ντρέπομαι τόσο πολύ που εσείς και ο ενδότερος κύκλος σας έχετε κάνει τόσα πολλά για να αμαυρώσετε και τα ταπεινώσετε το άλλοτε υπερήφανο κόμμα μας».
Τον επικρίνει επίσης για «σκληρές και αχρείαστες» πολιτικές αποφάσεις, όπως η διατήρηση του ορίου του επιδόματος τέκνων στα δύο παιδιά και η κατάργηση του χειμερινού επιδόματος θέρμανσης για εκατομμύρια συνταξιούχους. «Αυτά καθιστούν εντελώς ανάξια την κατοχή του τίτλου ενός Εργατικού πρωθυπουργού», έγραψε η Ρόζι Ντάφιλντ, προσθέτοντας ότι ο κ. Στάρμερ δεν αισθάνεται την παραμικρή ντροπή.
Η αποχώρηση Ντάφιλντ προκάλεσε αναστάτωση στην κυβέρνηση, η οποία ωστόσο θυμίζει πως η συγκεκριμένη βουλεύτρια ήταν εδώ και καιρό σε σύγκρουση με τον Κιρ Στάρμερ λόγω της εναντίωσής της στην ενεργή υποστήριξη των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων.
Η ίδια πάντως με δηλώσεις της διέψευσε ότι παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα των Εργατικών για αυτόν το λόγο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.