Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός αφού παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη Νέα Σκοτία, επαρχία στις ακτές του Καναδά στον Ατλαντικό Ωκεανό, που επλήγησαν τις προηγούμενες 48 ώρες από τα υπολείμματα της καταιγίδας Μπέριλ, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Παρασκευή.

Το θύμα έπαιζε με φίλους προχθές Πέμπτη σε πάρκο της Γούλφβιλ, μικτής πόλης 5.000 κατοίκων, όταν εκδηλώθηκε ξαφνική πλημμύρα, ο νεαρός παρασύρθηκε από νερά και κατέληξε σε «τάφρο γεμάτη νερό», εξήγησαν οι αρχές, που δεν διευκρίνισαν την ηλικία του.

Καταγράφτηκε πολύ έντονη βροχόπτωση «μέσα σε πολύ βραχύ χρονικό διάστημα», εξήγησε ο Εντ Νάτζεντ της βασιλικής χωροφυλακής του Καναδά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το πτώμα κατέστη δυνατό να βρεθεί ώρες αργότερα: το επίπεδο των υδάτων και το σκοτάδι περιέπλεξε το έργο ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Η χθεσινή ήταν «καταστροφική ημέρα για την επαρχία μας», σχολίασε ο Τιμ Χιούστον, ο τοπικός πρωθυπουργός στην επαρχία της Νέας Σκοτίας. «Υποδομές υπέστησαν πελώριες ζημιές — και θα τις αποκαταστήσουμε, αλλά είναι αδύνατον να αναπληρωθεί η απώλεια της ζωής ενός νέου ανθρώπου», πρόσθεσε.

Πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σε αρκετές άλλες τοποθεσίες της επαρχίας, για να βγάλουν ανθρώπους από τα σπίτια τους που είχαν βυθιστεί στα νερά, ενώ τουλάχιστον μια οδική γέφυρα πλημμύρισε. Χθες πολλοί δρόμοι ήταν αδιάβατοι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά, πάνω από 100 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες. Πριν από έναν χρόνο, η ίδια επαρχία είχε θρηνήσει τις απώλειες τεσσάρων ζωών, συμπεριλαμβανομένων αυτών δυο μικρών παιδιών, εξαιτίας πλημμυρών ρεκόρ.

Αφού έπληξε την Καραϊβική και τη Βενεζουέλα, όταν ήταν κυκλώνας κατηγορίας 5 στην πεντάβαθμη κατηγορία Σαφίρ-Σίμσον, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 10 νεκρούς, ο Μπέριλ προκάλεσε άλλους οκτώ θανάτους και εκτεταμένες ζημιές στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

