Πέντε πρόσωπα που δικάστηκαν για τη δολοφονία πριν από σχεδόν έναν χρόνο του κεντρώου υποψήφιου για την προεδρία του Ισημερινού Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στο Κίτο τον Αύγουστο του 2023, καταδικάστηκαν χθες Παρασκευή να εκτίσουν βαριές ποινές κάθειρξης, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο βασικός κατηγορούμενος, ο Κάρλος Ανγκούλο, φερόμενο μέλος μιας από τις πιο επικίνδυνες συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα, «καταδικάστηκε να εκτίσει 34 χρόνια και οκτώ μήνες» κάθειρξης, διότι σχεδίασε και διέταξε τη δολοφονία του πολιτικού μέσα από τη φυλακή, σύμφωνα με την ετυμηγορία που αναγνώστηκε στο κλείσιμο της δίκης.

Η ίδια ποινή επιβλήθηκε στη Λάουρα Καστίγιο, η οποία προμήθευσε όπλα, χρήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες στην ομάδα κολομβιανών εκτελεστών που δολοφόνησε τον Βιγιαβισένσιο την 9η Αυγούστου 2023, καθώς αποχωρούσε από προεκλογική συγκέντρωση σε αίθουσα στο βόρειο Κίτο.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι, ο Έρικ Ραμίρες, ο Βίκτορ Φλόρες και η Αλεξάνδρα Τσίμπο, καταδικάστηκαν να εκτίσουν 12 χρόνια κάθειρξης για συνέργεια στη δολοφονία.

Στην πρωτόδικη απόφαση μπορεί να ασκηθεί έφεση από τους καταδικασθέντες. Κατά τη διάρκεια της δίκης, που διεξαγόταν στο Κίτο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλοι τις κατηγορίες συλλήβδην.

Έξω από το δικαστήριο, στο οικονομικό κέντρο της πρωτεύουσας Κίτο, συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του Φερνάντο Βιγιαβισένσιο κράταγαν πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «φυλακή για τους άνανδρους δολοφόνους» κάτω από φωτογραφίες του πολιτικού.

«Πρέπει να μάθουμε όλη την αλήθεια και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο», σχολίασε η κόρη του δολοφονημένου πολιτικού, η Αμάντα Βιγιαβισένσιο, μέσω X.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στον κ. Φλόρες φέρεται να είχε ανατεθεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της μοτοσικλέτας με την οποία κυκλοφορούσε ο εκτελεστής ο οποίος σκότωσε τον υποψήφιο Βιγιαβισένσιο, ενώ η κυρία Τσίμπο είχε αναλάβει να ειδοποιήσει την ομάδα των πληρωμένων πιστολιών πως ο πολιτικός αναχωρούσε. Ο κ. Ραμίρες είχε αναλάβει την επίβλεψη του τόπου της δολοφονίας.

Την 9η Αυγούστου 2023, ο αντιπολιτευόμενος υποψήφιος πρόεδρος, πρώην δημοσιογράφος Φερνάντο Βιγιαβισένσιο δολοφονήθηκε από ένοπλο που του έριξε στο κεφάλι καθώς αποχωρούσε από προεκλογική εκδήλωση στο Κίτο, μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές, ενόψει των οποίων συγκαταλεγόταν στα φαβορί.

Άλλοι δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους αστυνομικοί, στρατιωτικοί κι υποστηρικτές του θύματος.

Το έγκλημα προκάλεσε σοκ στη χώρα, που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με αποχαλίνωση της βίας των συμμοριών που επιδίδονται πάνω απ’ όλα στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο πρώην δημοσιογράφος που είχε γίνει διάσημος χάρη σε έρευνές του, κεντρώος υποψήφιος για την προεδρία, υποσχόταν στην προεκλογική εκστρατεία του να πατάξει τη διαφθορά, γάγγραινα στο πολιτικό σκηνικό, και τις συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά.

Ο δράστης του φόνου σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους σωματοφύλακες του υποψηφίου. Άλλοι έξι ύποπτοι, που συνελήφθησαν τις ώρες που ακολούθησαν τη δολοφονία, πληρωμένοι εκτελεστές, υπήκοοι Κολομβίας, επίσης δολοφονήθηκαν στη φυλακή δυο μήνες αργότερα.

Ακόμη επτά πρόσωπα συνελήφθησαν έκτοτε· το ένα απαλλάχθηκε, δεύτερο απεβίωσε υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μεταξύ των εναπομεινάντων κατηγορουμένων, ο Κάρλος Ανγκούλο χαρακτηρίστηκε ο αρχηγός της τοπικής οργάνωσης της συμμορίας Los Lobos («Οι Λύκοι») στην πρωτεύουσα του Ισημερινού.

Η δολοφονία του Φερνάντο Βιγιαβισένσιο αποδόθηκε στη συγκεκριμένη συμμορία, από τις ισχυρότερες που λυμαίνονται τη χώρα και διεκδικούν τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Κάρλος Ανγκούλο ισχυρίστηκε πως μετατράπηκε σε «αποδιοπομπαίο τράγο» και τόνισε πως δεν «αποδείχθηκε» τίποτα, ούτε καν η κατηγορία πως ανήκει στη συμμορία Λος Λόμπος.

Ο οικοδόμος, 31 ετών, εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της δίκης μέσω βιντεοσύνδεσης από φυλακή της Γουαγιακίλ (δυτικά).

Γνωστός με το προσωνύμιο «Αόρατος», κρατείτο στη φυλακή της Κοτοπάξι (κεντρικές Άνδεις) όταν διαπράχθηκε η δολοφονία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, την παραμονή της δολοφονίας συμμετείχε σε βιντεοδιάσκεψη με άλλους τρεις υπόπτους, μεταξύ 21 και 38 ετών.

Η εισαγγελία διενεργεί ακόμη δυο έρευνες, για ενδεχόμενες παραλείψεις στην υπόθεση.

Όταν ήταν δημοσιογράφος, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο είχε κάνει έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς που οδήγησαν σε δίκες κορυφαίων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένης αυτής του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα (2007-2017, σήμερα στην εξορία).

Ανάμεσα στις καταθέσεις που έγιναν στη δίκη, που διεξαγόταν από την 25η Ιουνίου, ήταν αυτή προστατευόμενου μάρτυρα που είπε ότι «το κεφάλι» του υποψηφίου είχε επικηρυχθεί για «200.000 δολάρια» και ότι στην υπόθεση ενέχονται πρόσωπα συνδεόμενα με τον πρώην πρόεδρο Κορέα.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος ζει στο Βέλγιο και θεωρείται φυγάς στον Ισημερινό, έχει διαψεύσει επανειλημμένα πως είχε οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.

«Μη νομίζετε πως θα ικανοποιηθούμε μόνο (με την καταδίκη) αυτών των πέντε εγκληματιών», σχολίασε η κόρη του δολοφονημένου υποψήφιου. «Οι κοινοβουλευτικοί που είναι συνεργοί των διακινητών ναρκωτικών πρέπει επίσης να πάνε φυλακή για τη δολοφονία», επέμεινε.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε κόμβο εμπορίας της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και στο Περού, χώρες με τις οποίες γειτονεύει, κι εξάγεται προς τις αγορές των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο πρόεδρος που εξελέγη στα τέλη του 2023, ο Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε τον «πόλεμο» σε είκοσι και πλέον συμμορίες που ενέχονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.