Μπένι Χιλ: Πικρία και διαμάχη για την περιουσία του ύψους 25 εκατ. ευρώ

Δεν είναι για γέλια... Ο διάσημος, και στην Ελλάδα, Βρετανός κωμικός Μπένι Χιλ, ήταν κάποτε ένας από τους πιο αγαπημένους διασκεδαστές της Βρετανίας, του οποίου η πολυετής τηλεοπτική καριέρα και η διεθνής φήμη του επέτρεψαν να συγκεντρώσει μια περιουσία 7,5 εκατομμυρίων λιρών (πάνω από 20 εκατ. λίρες σε σημερινά χρήματα, δηλαδή σχεδόν 25 εκατ. ευρώ).

Αλλά με τον καιρό, του χιούμορ του θεωρήθηκε παρωχημένο, και τα σκετς του σεξιστικά και χοντροκομμένα.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο αιφνίδιος θάνατος του Χιλ από καρδιακή προσβολή τον Απρίλιο του 1992 - σε ηλικία 68 ετών - πυροδότησε αντιδράσεις συνεργατών του σχετικά με το ποιοι πραγματικά δικαιούνταν τη μεγάλη περιουσία του.

Ο διάσημος σταρ έκανε σπαρτιάτικη ζωή: δεν αγόρασε ποτέ αυτοκίνητο, έπαιρνε έτοιμο φαγητό σε προσφορά, τα ρούχα του ήταν παλιά και επιδιόρθωνε τα παπούτσια του.

Πέθανε βλέποντας τηλεόραση στο νοικιασμένο διαμέρισμά του στο Δυτικό Λονδίνο και βρέθηκε δύο μέρες αργότερα από τον καλύτερο φίλο του παραγωγό Ντένις Κέρκλαντ.

Η μόνη του επίσημη διαθήκη - που εξετάστηκε εξονυχιστικά από τη Mail - συντάχθηκε το 1961, και επιθυμία του ήταν η περιουσία του να μοιραστεί μεταξύ των γονιών του Άλφρεντ και Χέλεν Χιλ, του αδερφού του Λέοναρντ Χιλ και της αδερφής του Νταιάνα Όλιβ, οι οποίοι όμως είχαν ήδη πεθάνει όταν απεβίωσε.



Αλλά συνεργάτες του αποκάλυψαν ότι ετοίμαζε μια μεταγενέστερη διαθήκη με στόχο να διατεθούν συγκεκριμένα ποσά σε φίλους και συμπρωταγωνιστές, όπως η Σου Άπτον, ο Ντένις Κέρκλαντ, ο Μπομπ Ντοντ η Λουίζ Ίνγκλις και ο Χένρι ΜακΓκι.

Η Άπτον, η οποία έγινε μια από τις στενότερες φίλες του και εργάστηκε στο The Benny Hill Show από το 1977 έως το 1989, επικεφαλής των «Hill's Angels» (Οι Άγγελοι του Χιλ) ενός θιάσου όμορφων νεαρών γυναικών, επιμένει ότι της είχε υποσχεθεί ότι θα την τακτοποιούσε μετά το θάνατό του.

Σήμερα 70 ετών, η Άπτον τονίζει ότι: «ο Μπένι δεν είδε ποτέ την οικογένειά του, δεν ήταν καθόλου κοντά τους. Οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε για πολλά πολλά χρόνια στην εκπομπή, εμείς ήμασταν η οικογένειά του. Μου έλεγε ''δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα χρήματα Λουκανικάκι, είσαι στη διαθήκη μου'' και θα ένιωθα αμήχανα γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα».

«Είπε το ίδιο πράγμα σε μερικούς ανθρώπους, αλλά ο Μπένι ήταν ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο όσον αφορά τη γραφειοκρατία, άφηνε επιταγές στο τζάμι γιατί τα χρήματα δεν είχαν σημασία για αυτόν».

«Μου είπαν ότι υπήρχε ένα κομμάτι χαρτί με τα ονόματα και τα ποσά των ανθρώπων, και ήμουν σε αυτή τη λίστα που είναι χαρακτηριστική για τον Μπένι, αλλά δεν μπορούσε να σταθεί στο δικαστήριο, οπότε αυτό ήταν... Οι άνθρωποι που ήθελε να μοιραστούμε και να απολαύσουμε τα χρήματά του έχασαν γιατί δεν είχαμε (νομικό) πάτημα».

«Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, και θα προέτρεπα τους ανθρώπους να μάθουν από το λάθος του, και αν θέλετε να αφήσετε κάτι σε κάποιον από εσάς, να το κάνετε με τον σωστό τρόπο».

«Μετά το θάνατο του Μπένι, κανείς δεν είχε καμία επαφή με την οικογένεια, ήταν σχεδόν σαν ''μη μας τηλεφωνείς, δεν έχεις πάτημα'' και όλη η περιουσία του, τα πάντα, μοιράζονται έκτοτε στους ζωντανούς συγγενείς του».



Η περιουσία μοιράστηκε μεταξύ των επτά ανιψιών του Χιλ που είχαν ελάχιστη έως καθόλου επαφή μαζί του.

Ο Χιλ τάφηκε στο νεκροταφείο Χόλιμπρουκ, στο Σαουθάμπτον, την παραθαλάσσια πόλη όπου μεγάλωσε και όπου τον έβλεπαν τακτικά να περπατά ή να κυκλοφορεί με λεωφορείο.

Οι συγγενείς του, αρνήθηκαν να σπάσουν τη σιωπή τους για το θέμα. Αλλά η Λουίζ Ίγκλις, ένας άλλος άγγελος του Χιλ, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς που έγιναν σε ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4 του 2002 ότι υπήρχε κάποιο μυστήριο σχετικά με το τι συνέβη με την κληρονομιά του.

«Δεν νομίζω ότι τα χρήματα εξαφανίστηκαν, και δεν νομίζω ότι ήταν ο ''λυπημένος κλόουν''».

«Ήταν ευαίσθητος, και δεν νομίζω ότι ήταν εσωστρεφής. Δεν ήταν μοναχικός, ήταν πολύ χαρούμενος και απλώς αγαπούσε τη δουλειά του και ήταν απλώς ένας κανονικός, υπέροχος άνθρωπος».

«Απλώς ήταν αποτραβηγμένος και δεν πήγαινε σε πάρτι της showbiz και υποθέτω ότι γι' αυτό δεν τον γνώριζε καλά ο κόσμος».

«Οι άνθρωποι επινοούν πράγματα και υποθέτουν ότι έχασε όλα του τα χρήματά του και ότι ήταν μόνος... Δεν ήταν καθόλου. Πιστεύω ότι άφησε πολλά πίσω του, και η οικογένειά του τα πήγε πολύ καλά».

