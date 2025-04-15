Ο Μπένι Χιλ ήταν κάποτε ένας από τους δημοφιλέστερους κωμικούς της Βρετανίας, με το ιδιαίτερο slapstick στιλ του και το κάθε άλλο παρά ορθόδοξο χιούμορ του, και ήταν εξαιρετικά δημοφιλής για περίπου δύο δεκαετίες. Η εμβληματική μουσική των τίτλων φέρνει αναμνήσεις σε οποιονδήποτε από τα «άντα» και πάνω, καθώς οι περιπέτειές του προβάλλονταν στην ελληνική δημόσια τηλεόραση.

H Daily Mail αναφέρει ότι ένα από τα σόου του, που προβλήθηκε το 1969, προσέλκυσε μεγαλύτερο κοινό στη Βρετανία και από τις προσσεληνώσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια, ο κωμικός έπεσε σε δυσμένεια, με μερικά από τα σκετς του να επικρίνονται για ρατσισμό και σεξισμό.

Αυτό ήταν το θέμα ενός πρόσφατου ντοκιμαντέρ του Καναλιού 5, The Cancellation of Benny Hill (Η Ακύρωση του Μπένι Χιλ) που ανέτρεξε στην καριέρα του κωμικού, σημειώνοντας ότι ο Χιλ ήταν δημοφιλής και σε σημαντικούς αστέρες, όπως ο Μάικλ Τζάκσον, γνωριζόταν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εμφανίστηκε επίσης σε μια σειρά από γνωστές ταινίες, όπως το The Italian Job και το Chitty Chitty Bang Bang.

Το 1971, τα νούμερα τηλεθέασης για την εκπομπή του ξεπέρασαν τα 21 εκατομμύρια, και ο κωμικός βραβεύτηκε ως προσωπικότητα της χρονιάς στο ITV.



Αλλά η επιτυχία του θα τελείωνε ξαφνικά τη δεκαετία του 1980 και οι εκπομπές του «σπάνια εμφανίζονται στην τηλεόραση στις μέρες μας – έχοντας επικριθεί για το ρατσιστικό, σεξιστικό, και χυδαίο περιεχόμενο που θα θεωρούνταν απαράδεκτο με βάση τα σημερινά πρότυπα».

Οι δημιουργοί του προγράμματος κοίταξαν πίσω στα αρχεία για να βρουν πλάνα που «υπό κανονικές συνθήκες» δεν μπορούν να παιχτούν στην τηλεόραση σήμερα και το πρόβαλαν σε μερικούς νεότερους θεατές καθώς και σχολιαστές, για να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις τους.

Το ντοκιμαντέρ προσπάθησε επίσης να απαντήσει στο ερώτημα «αν ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον Μπένι από τον πάγο», ή αν πρέπει να μείνει «ακυρωμένος;».

Ο Μπένι Χιλ περιγράφηκε ως άτομο που ήταν ταπεινός, αδιάφορος για τα χρήματα και κάποιος που του άρεσε να ξοδεύει μόνος του. Λέγεται ότι λάτρευε τα ταξίδια και ήταν καλός ομιλητής της γαλλικής γλώσσας. Λέγεται ότι ήταν πιο εκλεπτισμένος από ό,τι θα μπορούσε να υποδείξει μεγάλο μέρος της δουλειάς του.

Ένα σημείο καμπής, σύμφωνα πάντα με την εκπομπή, ήταν όταν ο Χιλ έκανε το ντεμπούτο του στη σειρά Hill's Angels (Οι Άγγελοι του Χιλ) στη δεκαετία του '80. Όπως πολλοί έχουν επισημάνει, η εκπομπή έχασε μεγάλο μέρος της γοητείας της, παρουσιάζοντας μια πιο απροκάλυπτα «σέξι» εικόνα των γυναικών, παρουσιάζοντάς τις ως απλά αντικείμενα ευχαρίστησης.

Έτσι, ενώ το σόου του Μπένι Χιλ παιζόταν σε 127 χώρες παγκοσμίως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80 (μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα), οι αλλαγές αντίληψης στη Βρετανία σήμαινε ότι έχανε τη γοητεία του. Καθώς οι γυναίκες γίνονταν όλο και πιο ανεξάρτητες και διακρίνονταν στο επιχειρείν, πολλοί εκτιμούσαν ότι οι άγγελοι του Χιλ ήταν στην πραγματικότητα... «δεινόσαυροι».

Τα επερχόμενα εναλλακτικά σόου στη Βρετανία, που γίνονταν όλο και πιο δημοφιλή - όπως του Μπίλι Κόνελι - έκαναν τον Χιλ να φαίνεται παλιομοδίτικος και μη εναρμονισμένος με τη σύγχρονη εποχή.

Παρά τις προσπάθειες ανανέωσής του, το σόου του Μπένι Χιλ είχε «χάσει τη σπίθα του», και το 1984 ακυρώθηκε απότομα.

Ενώ γύριζε ένα αμερικανικό σόου το 1991, με τίτλο Benny Hill's American World Tour, ο κωμικός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Φεβρουάριο του 1992, ο Χιλ υπέστη καρδιακή προσβολή - και ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο τον επισκέφτηκε ο Μάικλ Τζάκσον, φανατικός θαυμαστής του.

Σύντομα ο Μπένι Χιλ έκανε νέα τηλεοπτική συμφωνία. Ωστόσο, τον Απρίλιο του ίδιου έτους ο μοναχικός κωμικός βρέθηκε νεκρός, καθισμένος στον καναπέ του και με την τηλεόραση αναμμένη. Αιτία θανάτου ήταν η καρδιακή προσβολή. Ήταν 68 ετών.

Την εποχή του θανάτου του, ο Χιλ ήταν ακόμα ένας εξαιρετικά δημοφιλής κωμικός - με μια τεράστια βάση θαυμαστών, συμπεριλαμβανομένων πολλών από την κοινότητα χιπ χοπ των ΗΠΑ, όπως ο Snoop Dogg.

Ορισμένοι κριτικοί δηλώνουν ότι η αναμφισβήτητη κωμική φλέβα του επισκιάστηκε από κάποια από τα έργα του που σήμερα θεωρούνται προσβλητικά από τη Gen Z, αν κρίνουμε και από αντιδράσεις στο βρετανικό ντοκιμαντέρ. Μάλιστα, η πιο σοκαριστική σκηνή για τους θεατές της Gen Z ήταν ένα σκετς στο οποίο ο κωμικός έβαψε μαύρο το πρόσωπό του απεικονίζοντας μια «καρικατούρα μαύρου», δηλαδή το blackface.

