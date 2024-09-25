Μπέλγκοροντ: 5 τραυματίες σε ουκρανική επίθεση

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση στην πόλη Μπέλγκοροντ στην δυτική Ρωσία, ανέφεραν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Τέσσερις τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Βιτσιλάβ Γκλαντκόφ με ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram.

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυώροφα κτίρια και σε 75 μικρότερες κατοικίες.

Επιπλέον, αναφέρει ότι δεκάδες αυτοκίνητα, όπως και αγωγοί νερού και φυσικού αερίου, υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές, ο ουκρανικός βομβαρδισμός του Μπέλγκοροντ είναι η απάντηση του Κιέβου στην ρωσική αεροπορική επιδρομή στην ουκρανική πόλη Χαρκόβο.

Ο Γκλαντκόφ, έγραψε επίσης στην ανάρτησή του ότι άλλες τέσσερις πόλεις στην περιοχή του Μπέλγκοροντ δέχθηκαν πυρά κατά την διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναφορές, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Η ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ και η ουκρανική πόλη Χάρκοβο απέχουν μεταξύ τους περίπου 70 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

