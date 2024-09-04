Μπέλγκοροντ: 3 άμαχοι νεκροί σε σε ουκρανικό βομβαρδισμό

Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ουκρανικούς βομβαρδισμούς σήμερα σε χωριό της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Το χωριό Νόβαγια Ταβόλζανκα "έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα από τον ουκρανικό στρατό" και "τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν", έγραψε στο Telegram ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ.

Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ υφίσταται συχνά διασυνοριακούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Βρίσκεται δίπλα στην περιφέρεια Κουρσκ όπου οι ουκρανικές δυνάμεις διαπέρασαν τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας τον περασμένο μήνα με μια εισβολή την οποία οι δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν να απωθήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

