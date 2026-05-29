Οι ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Στενό του Ορμούζ είναι νόμιμες και σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε την Πέμπτη ο πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε υψηλού επιπέδου ανοικτή συζήτηση με τίτλο «Τήρηση των σκοπών και των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ και ενίσχυση του διεθνούς συστήματος με επίκεντρο τον ΟΗΕ».

Χαρακτηρίζοντας στις ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ως νόμιμες και σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, ο Ιραβανί τόνισε ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να επιτρέψει να χρησιμοποιείται μια τόσο κρίσιμη θαλάσσια οδός ως διάδρομος για εχθρικές ενέργειες και στρατιωτική επίθεση κατά της κυριαρχίας, της επικράτειας και των ζωτικών συμφερόντων του.

Προειδοποίησε για αυξανόμενη κρίση εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης στην παγκόσμια διακυβέρνηση

Ο Ιράνος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη επεσήμανε παράλληλα ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη όχι μόνο με πολλαπλές παγκόσμιες κρίσεις, αλλά και με μια αυξανόμενη κρίση εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης στο σημερινό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Σε δηλώσεις του στη συνεδρίαση με τίτλο «Η Ομάδα Φίλων της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, ο Ιραβανί ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία της Κίνας για τη σύγκληση αυτής της επίκαιρης συνεδρίασης για την παγκόσμια διακυβέρνηση και για τη συνεχή στήριξή της στην πολυμέρεια και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.