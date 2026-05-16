Πούτιν: Συζήτησε με τον ομόλογό του στα ΗΑΕ τον πόλεμο στο Ιράν

«Οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση στη σημασία της συνέχισης της διπλωματικής διαδικασίας με στόχο στην επίτευξη ειρηνευτικών συμφωνιών» αναφέρει ανακοίνωση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε την πολεμική διαμάχη στο Ιράν με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ανέφερε μία σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση στη σημασία της συνέχισης της πολιτικής και διπλωματικής διαδικασίας με στόχο στην επίτευξη ειρηνευτικών συμφωνιών επί τη βάσει ενός συμβιβασμού», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε επίσης τα ΗΑΕ για την υποστήριξή του σε ανθρωπιστικά ζητήματα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν ΗΑΕ
