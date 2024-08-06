Το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές διαλύθηκε σήμερα, ανακοινώθηκε από το γραφείο του προέδρου της χώρας, μια ημέρα αφότου η πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα παραιτήθηκε και διέφυγε από τη χώρα έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις στις οποίες οι διαδηλωτές απαιτούσαν την αποπομπή της.
Η ανακοίνωση έγινε μερικές ώρες αφότου επικεφαλής των διαδηλωτών φοιτητών έθεσαν προθεσμία για τη διάλυση του κοινοβουλίου και προειδοποίησαν ότι, αν δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή, θα θέσουν σε εφαρμογή ένα «αυστηρό πρόγραμμα».
Εξάλλου, η πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της αντιπολίτευσης Χαλέντα Ζία απελευθερώθηκε σήμερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κόμματός της.
«Είναι πλέον ελεύθερη» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος, λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο πρόεδρος του Μπανγκλαντές Μοχάμεντ Σαχαμπουντίν είχε διατάξει την απελευθέρωση της Ζία, η οποία είχε καταδικασθεί το 2018 σε κάθειρξη 17 ετών για διαφθορά.
Ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές στρατηγός Ουάκερ-Ουζ-Ζάμαν επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα στις 09:00 με ηγέτες των φοιτητών για να συζητήσουν το σχηματισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης, η οποία αναμένεται ότι, μόλις αναλάβει, θα διοργανώσει εκλογές.
Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές αν η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε και αν η προθεσμία, που έθεσαν οι φοιτητές για τη διάλυση του κοινοβουλίου, τέθηκε μετά τη συνάντηση.
Η Ινδία εξέφρασε σήμερα τη «βαθιά ανησυχία» της για την κρίση στο γειτονικό Μπανγκλαντές.
Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σ. Τζαϊσανκάρ δήλωσε ενώπιον του κοινοβουλίου στο Νέο Δελχί ότι παραμένει «βαθιά ανήσυχος μέχρι να αποκατασταθεί ξεκάθαρα η τάξη», ενώ επιβεβαίωσε την παρουσία της Σέιχ Χασίνα στην Ινδία.
