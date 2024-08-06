Πολλαπλές προειδοποιήσεις για εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών ακούστηκαν στη Ναχαρίγια και την Άκρα στη Δυτική Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ γύρω στις 12:21 μ.μ., την Τρίτη.

Συναγερμοί ακούστηκαν επίσης στα κιμπούτζ Lochamei HaGetaot, Evron και Regba.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Footage showing the moment that one of the Drones launched by Hezbollah from Southern Lebanon earlier, has Impacted near a Highway in Northwestern Israel. pic.twitter.com/neJ6yARvop — OSINTdefender (@sentdefender) August 6, 2024

Η Χεζμπολάχ παραδέχτηκε ότι χτύπησε ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ που προκάλεσε θύματα.

Σε ανακοίνωσή της, η λιβανέζικη ομάδα είπε ότι εκτόξευσε μια σειρά από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο αρχηγείο της ισραηλινής ταξιαρχίας Golani, μιας ταξιαρχίας πεζικού και το αρχηγείο της μονάδας Egoz, μιας επίλεκτης μονάδας καταδρομέων, που βρίσκεται στους στρατώνες Shraga κοντά στα σύνορα με το Λίβανο.

Οι επιθέσεις «χτύπησαν με ακρίβεια τους στόχους τους και είχαν απώλειες», είπε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι η απάντησή της για τη δολοφονία του Φουντ Σουκρ, ανώτερου στρατιωτικού διοικητή, σε ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα «δεν έχει έρθει ακόμη».

Οι εντάσεις στην περιοχή κλιμακώθηκαν την τελευταία εβδομάδα μετά τη δολοφονία στην Τεχεράνη του επικεφαλής της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς και έπειτα από το ισραηλινό χτύπημα στα προάστια της Βηρυτού που σκότωσε έναν ανώτατο διοικητή της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση του Λιβάνου προσπαθεί να αποτρέψει μια απάντηση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ που θα μπορούσε να ξεκινήσει έναν ευρύτερο πόλεμο, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Νωρίτερα, οι ιατρικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου είχαν ανακοινώσει ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα σε κατοικία στην πόλη Μαϊφαντούν στον νότιο Λίβανο. Η πηγή από τον τομέα της ασφάλειας δήλωσε ότι και οι τέσσερις νεκροί ήταν άνδρες.

Ενώ οι περισσότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού έχουν περιοριστεί στη μεθόριο, η Μαϊφαντούν βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορείως των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

